La provincia de Buenos Aires esconde rincones únicos para quienes buscan una escapada entre paisajes poco habituales. Desde pueblos que quedaron abandonados después de una inundación, hasta paraísos naturales escondidos en plena llanura y construcciones históricas rodeadas por jardines enormes forman parte de las opciones.
De castillos a ruinas junto al agua: 3 rincones de Buenos Aires para sacar las mejores fotos
Estos tres destinos bonaerenses te ofrecen naturaleza, historia y paisajes impactantes para una aventura diferente durante el fin de semana.
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Además del atractivo turístico, estos lugares cuentan con espacios y vistas para quienes disfrutan de la fotografía. Algunos de ellos requieren varias horas de viaje desde CABA para llegar, mientras que otros permiten organizar una visita durante el día y regresar por la noche.
Villa Epecuén
A poco más de 500 kilómetros de CABA se encuentra Villa Epecuén, uno de los destinos más particulares de la provincia. La localidad sufrió una gran inundación en 1985, cuando el avance del lago cubrió durante años la mayor parte del antiguo pueblo turístico. El viaje en auto demanda siete horas y media.
Con el descenso del nivel, volvieron a aparecer calles, árboles y edificios deteriorados que hoy son parte de uno de sus principales atractivos. Los visitantes pueden caminar entre las antiguas construcciones y conocer un paisaje que mezcla la historia del lugar con la naturaleza que avanzó sobre él. Villa Epecuén pertenece al partido de Adolfo Alsina y está ubicada a unos 7 kilómetros de Carhué, localidad elegida habitualmente como base para recorrer la zona. Entre las actividades disponibles aparecen:
- Recorrer la antigua Villa Turística Lago Epecuén
- Visitar el Centro de Interpretación instalado en la vieja estación ferroviaria
- Conocer las termas de Carhué
- Observar flamencos en el lago
- Visitar la Playa Ecosustentable y el Museo Regional Dr. Adolfo Alsina
- Hacer cabalgatas y paseos en sulky
Cascada Cifuentes
En el partido de Coronel Dorrego se encuentra un paisaje inesperado para la geografía bonaerense. La Cascada Cifuentes se encuentra sobre el río Quequén Salado y puede alcanzar entre cinco y ocho metros de altura dependiendo del caudal. Eso la ubica entre los saltos naturales más altos de la provincia. Su entorno cuenta con sectores rocosos, vegetación y el curso del río en medio de la llanura pampeana.
El lugar permite practicar trekking, pesca y kayak, además de recorrer los alrededores para observar distintas especies. De todas formas, no está permitido nadar debido a que no cuenta con servicio de guardavidas. Siguiendo el río también se puede llegar hasta una pequeña zona conocida como “la Isla”, donde aparecen aves como loros, gansos y distintas variedades de patos. También existe la posibilidad de encontrar zorros grises, carpinchos y ñandúes.
La infraestructura en el área es limitada, el punto cercano con mayores servicios es Puente Viejo, ubicado a 10 kilómetros hacia el sur, donde se pueden encontrar fogones, parrillas y propuestas de aventura. Desde CABA, la Cascada Cifuentes se encuentra a unos 537 kilómetros.
Estancia La Raquel
Para quienes prefieren una opción que implique menos tiempo de viaje, Estancia La Raquel está ubicada en el partido de Castelli, a unos 178 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. El predio se encuentra sobre el kilómetro 168 de la Ruta Nacional 2, al lado del Río Salado.
Su imagen más característica es una construcción de fines del siglo XIX con torre de tono salmón y cúpula gris, rodeada por 60 hectáreas de jardines y bosques. El parque cuenta con más de 350 especies de árboles y plantas y fue diseñado por el paisajista Frederick Forkel.
Las visitas se hacen con reserva previa y cupos limitados. La propuesta habitual incluye almuerzo, una charla histórica, un recorrido botánico por los jardines y la huerta orgánica y una merienda campestre antes de finalizar la jornada. La historia del establecimiento está relacionada con la familia de Felicitas Guerrero y con el desarrollo productivo de la región. De todas formas, el nombre de la propiedad proviene de Raquel Cárdenas, esposa de Manuel Guerrero.
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