Vermut, picadas y asado de campo: el popular rincón de Buenos Aires ideal para una escapada

Almacenes rurales, edificios históricos y sabores criollos forman parte de una propuesta pensada para recorrer sin apuro y disfrutar del paisaje.

La tranquilidad de sus calles y la arquitectura tradicional forman parte de una postal diferente.

Hay destinos que invitan a bajar un cambio apenas se llega . Calles tranquilas, construcciones antiguas, mesas largas y una gastronomía que conserva recetas de otras épocas forman parte de una experiencia que queda a poco más de 100 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires .

La propuesta combina turismo rural y gastronomía con espacios cargados de historia. Almacenes de ramos generales, pulperías, parajes de campo y edificios vinculados con el ferrocarril permiten armar una escapada diferente, especialmente para quienes buscan alejarse por unas horas del ritmo porteño.

Entre picadas, vermut, asado y recorridos por construcciones que conservan buena parte de su identidad original, el paseo tiene un atractivo particular: no hace falta llenar la agenda de actividades. Parte de la gracia está, justamente, en caminar, comer algo rico y dejar que el tiempo pase un poco más lento.

Una propuesta turística que invita a recorrer espacios históricos y disfrutar del ritmo pausado de los pueblos.

Roque Pérez es una localidad ubicada en el interior de la provincia de Buenos Aires, cabecera del partido homónimo. Se encuentra a aproximadamente 130 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires y forma parte de la región de la Cuenca del Río Salado. El acceso principal se realiza por la Ruta Nacional 205, después de atravesar Cañuelas.

Su historia está estrechamente relacionada con el desarrollo ferroviario . En 1884 se construyó la estación Roque Pérez como parte del tendido del Ferrocarril Sud, un hecho que contribuyó al crecimiento de la localidad. Ese pasado todavía puede reconocerse en distintos sectores del pueblo.

La identidad rural es uno de sus principales atractivos. El municipio destaca la presencia de más de 50 estancias rurales y una tradición ligada al campo que lleva más de un siglo. Dentro del partido también aparecen pequeños parajes que completan el recorrido, entre ellos La Paz, La Paz Chica, Forastieri y Carlos Beguerie.

Esa escala reducida forma parte de la experiencia. El visitante puede encontrarse con un paisaje de llanura, edificios bajos y comercios tradicionales donde las costumbres rurales todavía tienen un lugar cotidiano. No se trata solo de una postal turística: la vida de pueblo sigue presente.

Qué se puede hacer en Roque Pérez

Uno de los grandes atractivos es recorrer los almacenes y pulperías de campo. Entre los sitios históricos se encuentra el Almacén La Paz, construido en 1859, junto a la antigua pulpería La Paz, que data de 1832. Ambos edificios forman parte del patrimonio más característico del partido.

La gastronomía ocupa un lugar central. El recorrido permite encontrar propuestas basadas en cocina criolla, picadas, embutidos, carnes y preparaciones caseras. Para una escapada de fin de semana, sentarse a comer un asado de campo o acompañar una picada con vermut puede convertirse en uno de los momentos principales del paseo.

También está la posibilidad de visitar Carlos Beguerie, un pequeño pueblo rural donde sobreviven construcciones históricas y almacenes de ramos generales. Las calles de tierra y la tranquilidad del lugar permiten conocer otra cara del partido.

Otro punto particular es el Cine Club Colón, ubicado en el paraje La Paz Chica. Es considerado el único cine rural en funcionamiento de la provincia de Buenos Aires y nació durante la década de 1930 por iniciativa de Jerónimo Coltrinari, un inmigrante italiano que impulsó la construcción del espacio. Además de las funciones, el lugar está ligado a actividades culturales, música y encuentros sociales.

Para quienes prefieren una propuesta vinculada con la naturaleza, el municipio incluye entre sus atractivos el Refugio de Flora y Fauna Silvestre Laguna de Ratto y distintos espacios verdes. También se puede recorrer el antiguo predio ferroviario, donde se encuentran la estación y el Galpón de Exposiciones Jorge Caro.

La localidad también cuenta con la Casa natal de Juan Domingo Perón, otro de los puntos de interés histórico. El sitio forma parte del circuito cultural que permite conocer diferentes etapas de la historia argentina vinculadas con la localidad.

Durante el año se realizan además encuentros y celebraciones que recuperan las tradiciones gastronómicas y rurales. Entre ellas se encuentra la Noche de los Almacenes, una propuesta que comenzó en 2013 para poner en valor los antiguos comercios rurales y las pulperías del partido.

Cómo ir hasta Roque Pérez

Desde la Ciudad de Buenos Aires, el recorrido habitual comienza por la Autopista Ezeiza-Cañuelas y continúa por la Ruta Nacional 205 hasta llegar a Roque Pérez. La distancia ronda los 130 kilómetros, aunque el tiempo de viaje puede variar según el punto de partida y el tránsito.

La localidad también cuenta con conexiones de transporte de larga distancia desde Retiro y otros puntos del Gran Buenos Aires. Además, hay servicios diarios de combis desde el centro porteño.

Para una escapada corta, el auto permite combinar el casco urbano con los parajes rurales del partido y recorrer con mayor libertad los distintos almacenes y atractivos. Si la idea es pasar el día, conviene revisar previamente los horarios de los establecimientos y las visitas guiadas, ya que algunas propuestas funcionan únicamente determinados días.