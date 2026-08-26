Ideal para desconectarse: 3 puntos de Argentina para recargar energías en la naturaleza

Estos tres rincones ofrecen un entorno único para distenderse y disfrutar de una paz que solo se puede encontrar allí.

Ideales para conectar con la naturaleza y alejarse del ruido de la ciudad, estos rincones ofrecen algo único para el turismo.

No todo el turismo busca siempre actividades que demanden mayor tiempo o despliegue físico. A veces, salir de vacaciones o hacer una escapada rápida tiene como principal objetivo descansar y desconectarse de la rutina o el ruido de la ciudad, por lo que hay muchos lugares ideales para eso.

Estos rincones se destacan por la calma que los rodea y por el protagonismo de su entorno natural. Con una tranquilidad envidiable, la naturaleza juega un papel fundamental en estos tres lugares, perfectos para salir de lo cotidiano y recargar energías.

El principal aspecto de este lugar para desconectarse de la ciudad es que es 100% peatonal. Al no haber autos, el ruido es muy reducido y la calma se respira constantemente. La capilla, la Plaza de los Pioneros y el Paseo de la Fuente son ideales para caminar y relajarse, con una ausencia completa del bullicio de las grandes urbes.

La naturaleza también juega un rol fundamental: La Olla es una pileta natural de agua cristalina y se convierte en una parada obligatoria para pasar una jornada tranquila. También está la Cascada Grande , donde la vegetación toma mayor protagonismo en el entorno.

El Cerro Wank también tiene lo suyo y ofrece la posibilidad de realizar una caminata de dificultad media. Desde la cima se pueden apreciar vistas panorámicas de todo el valle.

Colonia Carlos Pellegrini

Este lugar también es ideal para desconectarse del ruido y estar en contacto directo con la naturaleza. Al ser un santuario de vida silvestre en la entrada a los Esteros del Iberá, el rincón correntino es una alternativa para quienes quieren ver a la fauna en su máximo esplendor.

Los paseos en lancha son una de las actividades más recomendadas, ya que durante el trayecto no solo se observa la vegetación que rodea el agua. También se pueden avistar yacarés, carpinchos, ciervos de los pantanos y una gran variedad de especies de aves.

Además, es posible realizar senderismo por el Parque Provincial y Nacional, donde hay aún más animales por ver. Aquí los grandes protagonistas son los monos carayá y las corzuelas, que se dejan ver sin problemas.

Moquehue

Ubicado en Neuquén, destaca por su paz absoluta y la naturaleza que lo rodea. Las playas del Lago Moquehue son ideales para pasar la tarde, ya que a su arena blanca se le suma el bosque El Verde, ubicado a 10 minutos de distancia y con otros puntos interesantes como La Bella Durmiente o la desembocadura del Arroyo Quillahue.

El Mirador del Impodi permite realizar una caminata que asciende hasta la cumbre y la recompensa por llegar a la cima es lo que justifica el desgaste. Allí se puede apreciar una vista panorámica de todo el lugar, donde los cuatro volcanes de la cordillera regalan una postal tranquilizadora y especial.

Finalmente, el Paseo de la Angostura permite ver la unión natural del Lago Moquehue y el Lago Aluminé y es el cierre definitivo para quienes buscan desconectarse y recargar energías en la naturaleza. Se puede apreciar esa combinación de aguas turquesas rodeadas de coihues, ofreciendo así una imagen difícil de encontrar en otros rincones del país.