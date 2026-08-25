Turismo: el Mundial no logró reactivar los viajes al exterior, que en julio registraron su mayor caída de 2026 + Agregar ámbito en









La tendencia del sector se mantuvo en el séptimo mes del año, con subas en el turismo receptivo y bajas en el emisivo. Aun así, la brecha mensual entre ambos flujos sigue dando negativa.

El déficit turístico volvió a ampliarse en julio, pese al mayor ingreso de extranjeros.

En julio, 466.200 turistas no residentes llegaron a la Argentina y 697.200 residentes viajaron al exterior, por lo que el saldo negativo alcanzó las 230.900 personas. Sin embargo, los viajes de argentinos al exterior se hundieron 17,3% interanual, pese a que durante parte del mes en cuestión se jugó el Mundial de fútbol, por lo cual se trató del mayor retroceso de 2026. Mientras tanto, el turismo receptivo creció 9,1% versus julio de 2025.

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La merma en los egresos responde, en gran parte, al estancamiento en el ingreso de los argentinos. En cuanto al rol del tipo de cambio, las diferencias más importantes (al alza) se verificaron a comienzos de año, ya que luego el valor del dólar volvió a replegarse en términos reales.

Por la vía terrestre salieron 253.600 turistas residentes, 34,6% menos que en julio del año pasado. La vía aérea, en cambio, tuvo una baja mucho más moderada, con 388.700 salidas y un descenso de apenas 1,3% interanual, mientras que la fluvial o marítima cayó 10,8%. De esta forma, la contracción volvió a concentrarse en los viajes regionales y de cercanía, aun en pleno período de vacaciones de invierno.

Del lado receptivo ocurrió lo contrario: la vía aérea siguió siendo el principal motor, con 252.500 turistas y una suba interanual de 21,2%, hasta explicar el 54,1% del total. La vía fluvial o marítima aportó 54.100 visitantes (+1%), mientras que la terrestre retrocedió 3,5%, con 159.700 turistas. En este desempeño tuvo un peso importante Brasil, favorecido por las vacaciones escolares de invierno y la demanda hacia destinos argentinos de nieve, especialmente Bariloche, junto con una mayor conectividad aérea.

Así, Brasil volvió a encabezar el flujo de extranjeros que arribaron a territorio nacional, con 168.300 visitantes y una suba de 22,1%, equivalente al 36,1% del total. Le siguieron Uruguay, con 74.700 (-18%); Resto de América, con 50.200 (+23,1%); y Chile, con 49.800 (+22,5%). En conjunto, los cinco países limítrofes explicaron cerca del 74% de las llegadas de extranjeros.

Del lado emisivo, en tanto, Brasil también siguió siendo el principal destino de los argentinos, con 153.400 turistas (-20,8%), seguido por Paraguay, con 105.800 (-16,3%), y Resto de América, con 104.000 (+10,3%). Chile mostró la caída más pronunciada, de 47%, hasta 81.000 viajeros. Dentro de Brasil, Río de Janeiro había sido el destino más elegido por los argentinos, según datos de CVC Corp. Turismo: menor déficit en el acumulado de 2026 El acumulado enero-julio de 2026 siguió mostrando una mejora frente a igual período de 2025. Entre enero y julio de 2026, el saldo negativo fue de 3,72 millones de turistas, un 26,7% por debajo de los 5,07 millones registrados en igual período de 2025. Esto fue producto de un alza del 7,6% en el turismo receptivo (3,36 millones de turistas) y una caída del 13,6% en el emisivo (7,08 millones). Aun así, la Argentina todavía no logra atraer un volumen de visitantes extranjeros que compense la salida de residentes, y el saldo turístico sigue dependiendo de la evolución del tipo de cambio, la conectividad, la promoción internacional y la carga tributaria sobre la actividad.

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