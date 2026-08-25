Ideal para renovar energías: el oasis de San Luis cerca de Merlo que enamora a los turistas

Alejada de los ruidos de la ciudad, esta alternativa puntana es una de las joyas por conocer de la provincia.

San Luis cuenta con una gran alternativa a su ciudad más concurrida por el turismo, ideal para quienes buscan tranquilidad.

Generalmente, el turismo de San Luis suele tener a Merlo como su gran protagonista. La ciudad concentra la mayor cantidad de visitantes y suele ser elegida como destino para vacacionar o aprovechar una escapada rápida durante un fin de semana largo.

Por eso, otros puntos interesantes y cercanos a la capital puntana suelen quedar ignorados. Cortaderas es uno de esos sitios tan encantadores como tranquilos, donde la calma está acompañada por un imponente entorno natural, con su flora, fauna y espejos de agua conformando un lugar para relajarse.

Cortaderas está en el departamento Chacabuco, al noreste de San Luis . Se encuentra unos 20 kilómetros al sur de Merlo y a alrededor de 190 kilómetros de la capital provincial. También forma parte del Valle del Conlara y está junto a las Sierras de los Comechingones.

Este destino puntano es una alternativa a los rincones más conocidos de la provincia.

Curiosamente, su nombre se debe a la gran abundancia de cortaderas en la zona. Algunas versiones atribuyen la denominación a esta planta, mientras otras la relacionan con la forma de las Sierras de los Comechingones presentes en el paisaje.

La Reserva Natural Quebrada de Villa Elena es uno de los mejores lugares para empezar. El arroyo Cortaderas baja por un cauce de piedras y a su alrededor salen senderos de distinta dificultad. Los más sencillos llevan al Dique Parrilla, con una caminata de 30 a 40 minutos, y a las Cuevas de los Comechingones, ubicadas a unos 20 minutos de la entrada.

Si la idea es caminar más, la Cascada Esmeralda requiere alrededor de una hora y media y tiene dificultad media. Más exigentes son los Baños Romanos y Chorro Grande: ambos recorridos se hacen con guías autorizados y el último demanda unas ocho horas de trekking hasta una cascada de 50 metros.

El Dique Piscu Yaco suma un plan completamente distinto. En la parte señalizada está permitido nadar y también se pueden practicar deportes náuticos sin motor. Allí el agua gana terreno frente a las actividades de mayor desgaste y permite pasar buena parte del día sin subir por los senderos serranos.

El Arroyo Benítez es bastante más simple y no requiere organizar una excursión ni buscar guías. Junto al agua hay un balneario con mesas, bancos, asadores y baños, por lo cual alcanza con llegar y buscar un lugar para instalarse durante una mañana, tarde o noche tranquila. Para quienes prefieren seguir en movimiento, Cortaderas también tiene caminos usados para trekking y ciclismo de montaña.

Cómo ir hasta Cortaderas

Para viajar en vehículo desde la ciudad de San Luis, el trayecto demora poco más de dos horas. La salida es por la Ruta Provincial 20, luego se continúa hacia el norte por la Ruta Nacional 148 y después por la Ruta Provincial 6 hasta Villa Larca. El último tramo se hace por la Ruta Provincial 1 hasta Cortaderas.

Sin auto también se puede llegar, aunque no hay un micro directo desde la capital provincial. La opción más sencilla es viajar desde la Ediro de San Luis hasta Villa de Merlo y combinar allí con un servicio hacia Cortaderas. El trayecto completo demora alrededor de cuatro horas.