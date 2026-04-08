¿De la madre o el padre? La ciencia reveló de quién se hereda la inteligencia

Los científicos analizan de quién se hereda la inteligencia y qué variables impactan en el desarrollo desde la infancia.

Los cromosomas X son la clave en la transmisión de la inteligencia.

De dónde proviene la inteligencia en los seres humanos es un tema intrigante, tanto para científicos como para filósofos, a lo largo de los siglos. Hay personas que afirman que se debe exclusivamente a la crianza y el entorno, mientras que otros sostienen que es un rasgo genético transmitido, ya sea por el padre o por la madre. Por eso, varios estudios científicos a lo largo de los años han intentado resolver el misterio.

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La teoría de que la inteligencia se hereda principalmente de la madre viene hace años generando controversia, pero varios estudios científicos demuestran que hay un rol significativo de la madre, en cuanto al desarrollo intelectual de sus hijos.

La investigación hecha por la Universidad de Ulm mostró que existen genes condicionados, que solo manifiestan su funcionamiento si provienen de la mamá . Otra investigación realizada por la Universidad de Cambridge en 1984 demostró que los genes relacionados con la inteligencia se transmiten a través de la línea materna.

Las mujeres tienen dos cromosomas X y los hombres solo tienen uno , lo que aumenta la posibilidad de que los hijos hereden genes relacionados con la inteligencia de la madre. Este estudio fue uno de los primeros en destacar esta tendencia y muchos otros estudios apoyaron la hipótesis a lo largo de los años.

Hay otra investigación clave, en que es una en la que los científicos involucraron embriones de rata para su investigación y concluyeron que la inteligencia está relacionada a un gen condicionado que sólo se activa cuando proviene de la madre.

Uno mucho más actual, realizado por la Unidad de Ciencias de la Salud Pública Social y Consejo de Investigación Médica de Glasgow, Escocia entrevistó cada año desde 1994 a 12.686 jóvenes de edades de entre los 14 y los 22 años. Los investigadores tomaron en cuenta varios factores:

El color de la piel

La educación

El nivel socio-económico.

De esta manera, se encontró que el mejor indicador de la inteligencia era el CI de la madre, debido a que la relación de la inteligencia de los jóvenes varía sólo un promedio de 15 puntos a la de sus madres.

¿Qué genes puede aportar el padre?

El instinto de supervivencia

La alimentación

La agresión

La zona cerebral encargada de las emociones

Esos son algunos de los genes paternos que sí pueden activarse en sus hijos y cumplir sus funciones básicas.

embarazada.jpg Freepik.

Otros factores que hay que tener en cuenta

Del igual forma, es importante destacar que cada persona puede experimentar cambios o alteraciones en su proceso de aprendizaje, dependiendo de cuál sea el contexto en el que crezca y se desarrolle. Estos son otros factores que pueden influenciar el proceso: