Prime Video sorprende con la segunda temporada de una serie argentina con participaciones estelares + Agregar ámbito en









El éxito de la plataforma de Amazon volvió a dar en la tecla con la continuación de esta producción, convirtiéndose en una de las más vistas de su catálogo.

La plataforma de streaming goza del éxito de una reconocida producción nacional. Freepik

Prime Video suele hacer apuestas en distintas partes del mundo a la hora de crear sus propias producciones, y Argentina no quedó fuera de sus planes. Por eso, la plataforma de streaming consiguió que una de sus series nacionales tenga la continuidad que se merecía después del éxito que logró ante el público.

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Después de un final de temporada que abrió el conflicto más grande de la ficción, la segunda entrega abordará de lleno la guerra que se desata al cierre de la primera parte. Con un crimen sin resolver y ambos bandos dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias, promete darle a su audiencia una continuación a la altura.

Barrabrava Prime Video La producción argentina se lució tras estrenar su segunda parte. Prime Video

De qué trata “Barrabrava”, temporada 2 La historia continuará después de los hechos que cerraron la temporada 1. Tras el asesinato de Luna, el Polaco se quedó con el control de la barrabrava del Club Atlético Libertad del Puerto luego de vencer a golpes a su hermano, César. Él es expulsado, pero jura volver para recuperar el trono.

A sabiendas de que estará rodeado de potenciales traidores, el nuevo líder de la banda planea sacar por completo del juego a su propia familia. Acusa a César del asesinato de su novia, pero lo que no esperaba es que su hermano, completamente dispuesto a todo, le devolviera la acusación.

Esto genera un conflicto muy importante, ya que la obra seguirá sin revelar quién es el verdadero asesino de la chica. Ese es el gran atractivo de la segunda temporada: ambos hermanos usarán ese crimen para hacerse con el liderazgo de la barra, pero para eso deberán convencer a la justicia de quién fue el verdadero criminal. Prime Video: tráiler de Barrabrava, temporada 2 Embed - Barrabrava - Nueva Temporada | Tráiler Oficial | Prime Video Prime Video: elenco de Barrabrava, temporada 2 Gastón Pauls

Matías Mayer

Violeta Narvay

Miguel Ángel Rodríguez

Mónica Gonzaga

Angelo Mutti Spinetta

Neo Pistea