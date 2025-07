Del agua de mar, al "deep sea water"

Al mismo tiempo, en el mercado de lujo crece el consumo del deep sea water: aguas extraídas a gran profundidad, ricas en minerales, que se venden como productos exclusivos en ciudades como Tokio, Dubái o París. ¿Qué pasa si ese tipo de agua llega al mercado masivo? ¿Es deseable que su consumo se expanda? ¿Bajo qué controles y regulaciones?

Frente a esta variedad de usos, calidades y narrativas, es importante recuperar un concepto técnico, pero profundamente humano: el agua adecuada para cada uso (fit for use water). No hay aguas buenas ni malas en términos absolutos. Hay aguas que sirven para hidratar, para cocinar, para lavar, para sanar, para producir. Hay personas con diferentes necesidades fisiológicas, regiones con distintos niveles de acceso y momentos donde el agua escasea o abunda. El desafío no es solo acceder a "agua segura", sino entender qué tipo de agua necesitamos y cómo asegurarla con equidad, tecnología y conciencia.

Por eso, aunque lo parezca, este debate no es superficial. Nos invita a pensar en el agua como recurso, como derecho, como elemento cultural y como factor de futuro.

Y como bien dice el refrán: nunca digas de esta agua no he de beber.

Médico Sanitarista MN 117.793. CEO de la Cámara Argentina del Agua