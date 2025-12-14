Día Internacional del Té: 4 lugares para disfrutar té de calidad

Esta tradicional infusión nació en China, pero a día de hoy está totalmente introducida en el resto del planeta. Cada lugar le agregó estilos y rituales propios y Buenos Aires no fue la excepción.

El té, una de las infusiones más consumidas del mundo , tiene su origen en la antigua China, donde comenzó a utilizarse hace más de cinco mil años tanto por sus cualidades aromáticas como por sus propiedades medicinales. Desde entonces, su cultura s e expandió por Asia, Europa y el resto del planeta, adoptando estilos y rituales propios.

Frente a la plazoleta William Morris, en el barrio de Palermo, Merienda propone preparaciones caseras de tono porteño para disfrutar en distintos momentos del día. La hora del té trae consigo una experiencia completa. La carta cuenta con una selección de hebras de Tealosophy, entre ellas el blend de la casa, Merienda, que combina té de altura de Assam con dulce de leche, almendras, grosella y arándanos. También se incluyen opciones como English Breakfast, elaborado con cosechas de India y China; Chai, con clavo de olor, cardamomo, jengibre y canela, y Thai Wind, con ananá caramelizado y coco. El servicio se presenta en tetera de porcelana blanca con cuchara infusora y la hebra elegida. Para acompañar, se recomiendan sus budines, tortas, alfajores artesanales y laminados.

CROQUE MADAME

CROQUE MADAME te 2 (1) Se puede tomar el té en el Croque Madame, en Avenida Santa Fe 750, Retiro.

Entre la majestuosidad del Palacio Paz, Croque Madame ofrece una experiencia que combina la elegancia arquitectónica con el ritual del té. Su propuesta se distingue por una cuidada selección de infusiones elaboradas con saquitos de la reconocida casa Dilmah, servidas en teteras con vajilla a juego que realzan cada detalle. La carta abarca desde clásicos intensos como el English Breakfast, un té negro de sabor profundo con notas amaderadas y de frutos secos, hasta mezclas más delicadas y aromáticas. Para quienes buscan suavidad, destacan opciones como el rooibos con frambuesa y coco, naturalmente libre de cafeína y de carácter dulce y frutal, o el té verde con jazmín, fresco y floral. Estas infusiones pueden disfrutarse en cualquier momento del día, aunque alcanzan su máximo esplendor dentro de su “Té Premium” que incluye dos infusiones con variedad de preparaciones dulces y saladas para compartir entre dos personas.

Dirección: Avenida Santa Fe 750, Retiro.

BILBO

BILBO CAFE - TE Bilbo tiene locales en La Pampa 5501, Villa Urquiza; Beláustegui 802, Villa Crespo; Crisólogo Larralde 6293, Saavedra; Centro Cultural Recoleta, Junín 1930, Recoleta.

Bilbo se presenta como un espacio donde el té adquiere protagonismo a través de una selección de hebras premium de Inti Zen, servidas en llamativas teteras que realzan cada encuentro. Entre sus blends más atractivos se encuentra Orange Green Love, un té verde Sencha con cáscaras de naranja silvestre y flores de manzanilla que brinda una taza delicada y aromática, el Matcha Detox, que combina té negro con rosa mosqueta, frutilla y arándano rojo, más un toque de matcha japonés y jengibre. Para quienes prefieren sabores más dulces, también ofrecen el Be sweet con rooibos y vainilla. La propuesta se completa con una pastelería variada que incluye torta vasca, snick brownie, alfajores y emblemáticas porciones de torta como la Chocobilbo, reinterpretación de la clásica chocotorta. Además, la carta se extiende a desayunos, brunchs, almuerzos, meriendas, after coffee con cócteles a precios especiales y cenas tempranas.

Direcciones: La Pampa 5501, Villa Urquiza; Beláustegui 802, Villa Crespo; Crisólogo Larralde 6293, Saavedra; Centro Cultural Recoleta, Junín 1930, Recoleta.

LA VICENTE LÓPEZ

La Vicente Lopez 9463 La Vicente López está ubicado en Av. Maipú 701, Vicente López.

Con una trayectoria de 24 años en zona norte, La Vicente López continúa con una tradición familiar que se remonta a 1905. La hora del té es un momento para disfrutar a través de aromas y sabores, y el recorrido inicia con una caja de madera que reúne infusiones de la marca internacional Dilmah, originaria de Ceylán (Sri Lanka). La selección incluye Earl Grey, English Breakfast y Ceylon, además de alternativas como Moroccan Mint, Jasmine y Darjeeling. Cada variedad se sirve en tetera de hierro fundido para asegurar una temperatura estable durante toda la experiencia. El servicio puede complementarse con opciones de pastelería artesanal como medialunas, mini gateaux, preparaciones saladas y cuadrados dulces.

Dirección: Av. Maipú 701, Vicente López.

Instagram: @lavicentelopezrestaurant