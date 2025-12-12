El pueblo desconocido de Buenos Aires con solo 200 habitantes y varios secretos para descubrir + Seguir en









Una parte viva de la historia argentina, poco conocido y con una tranquilidad ideal para descansar y conocer algo nuevo.

El pueblo de 200 habitantes que conserva sus tradiciones y tranquilidad. Imagen: Turismo Pergamino

En la provincia de Buenos Aires existen numerosos pueblos escondidos que conservan tradiciones, historias y atractivos poco conocidos por el turismo masivo. Más allá de las localidades típicamente visitadas, hay rincones que ofrecen experiencias únicas para quienes buscan recorrer caminos rurales, conocer paisajes tranquilos y adentrarse en la historia argentina.

Uno de esos lugares es Mariano Benítez, un pequeño pueblo de apenas 200 habitantes que sorprende por su pasado y sus particularidades. Este poblado se sitúa en el extremo norte de la provincia, casi en el límite con Santa Fe, y representa un destino distinto para quienes disfrutan de escapadas culturales y tranquilas, lejos del bullicio de las grandes urbes.

Mariano Benítez La estación de tren que recuerda el pasado ferroviario del pueblo. Imagen: Arqueología Ferroviaria Dónde se ubica Mariano Benítez Mariano Benítez es una localidad del partido de Pergamino, en el norte de la provincia de Buenos Aires. Se encuentra aproximadamente 260 kilómetros al noroeste de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, muy cerca del límite con la provincia de Santa Fe y a unos 30 kilómetros de Rosario.

El pueblo está situado a unos 7 km al este de la Ruta Provincial 32 y a pocos kilómetros del Arroyo del Medio, una línea natural que marca la frontera entre las provincias de Buenos Aires y Santa Fe. En los alrededores se encuentran otras localidades rurales como Manuel Ocampo y la ciudad de Pergamino, que actúan como puntos de referencia para quienes recorren la región.

Qué se puede hacer en Mariano Benítez En Mariano Benítez los visitantes pueden disfrutar de actividades vinculadas al patrimonio histórico y cultural de la región. El pueblo está ligado a hechos relevantes de la historia argentina, y su trazado urbano con formas particulares invita a recorrer sus calles y observar el diseño poco convencional de sus manzanas.

Uno de los principales atractivos es el museo local, que exhibe objetos y documentos relacionados con las batallas que marcaron el devenir nacional en el siglo XIX. El espacio también suele ofrecer exposiciones temporales, material histórico y un ambiente que permite conocer en profundidad acontecimientos clave del pasado. Quienes visitan el pueblo pueden pasear por su plaza central, conocer la vieja estación de tren y disfrutar del entorno rural típico de la región pampeana. La tranquilidad del lugar y la posibilidad de interactuar con el entorno y sus habitantes hacen que la visita sea ideal para quienes buscan experiencias turísticas de baja densidad y alto valor cultural. Cómo ir hasta Mariano Benítez Para llegar a Mariano Benítez en auto desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se recomienda tomar primero la Autopista Panamericana (Ruta 9) con dirección hacia Rosario hasta la zona de San Nicolás de los Arroyos. Una vez ahí, hay que desviarse hacia la Ruta Provincial 188 en dirección a Pergamino. Desde Pergamino, seguir por la Ruta Provincial 32 hasta el desvío hacia la localidad de Manuel Ocampo y, finalmente, recorrer el acceso pavimentado de aproximadamente 10 kilómetros que conduce directamente al pueblo de Mariano Benítez.