El producto natural, barato y accesible que sirve para el té y ayuda a mejorar la salud del sueño, según la ciencia

Los especialistas en medicina funcional y nutrición explicó que no debe verse como un simple remedio casero, sino como una opción respaldada por la evidencia clínica.

La manzanilla puede ayudar a mejorar la calidad de sueño, según la ciencia.

El té de manzanilla no solo es una infusión reconfortante, sino que es un potente aliado para la salud que fue utilizado por diversas culturas a lo largo de la historia. Entre sus beneficios se encuentran sus propiedades antiinflamatorias y antisépticas, que ayudan a mejorar el funcionamiento del hígado, eliminar bacterias perjudiciales y reducir la inflamación. Sin embargo, hay uno que destaca: mejora la calidad de sueño

En este sentido, El doctor William Arias, especializado en medicina funcional y nutrición clínica explicó en sus redes sociales que esta planta no debe verse como un simple remedio casero, sino como una opción respaldada por la evidencia.

“La manzanilla no es solo una bebida de abuelitas, es una herramienta poderosa que la ciencia respalda como aliada para mejorar la calidad del sueño”, asegura. Su capacidad para reducir el estrés y facilitar el sueño está bien documentada. Incorporarla a la rutina nocturna puede ser beneficioso para muchas personas.

Té de manzanilla.webp La eficacia de la manzanilla para mejorar el sueño La eficacia de la manzanilla se debe, en gran parte, a un compuesto natural llamado apigenina, presente también en otras plantas como el apio o el perejil.

Este flavonoide actúa sobre los receptores cerebrales, ayudando a inducir la relajación y disminuir los niveles de cortisol, la hormona relacionada con el estrés. Además, favorece la producción de melatonina, que regula el ciclo del sueño.

