La joya de Santa Fe ideal para las vacaciones de verano que sorprende con la pileta más grande del país

Una gran alternativa para escapar del calor y disfrutar en familia estas vacaciones.

El verano impulsa el turismo hacia destinos que combinan naturaleza, tranquilidad y propuestas accesibles . En la provincia de Santa Fe, un rincón inesperado se volvió protagonista gracias a un balneario singular que atrae a miles de visitantes cada temporada.

Lejos de los centros más concurridos, este pueblo ofrece espacios verdes, actividades recreativas y la posibilidad de disfrutar una de las obras más llamativas del país: una pileta gigantesca que se volvió símbolo regional y motor de su crecimiento turístico.

Teodelina se encuentra en el sur de Santa Fe , dentro del departamento General López y muy cerca del límite con la provincia de Buenos Aires. A unos pocos kilómetros de centros urbanos importantes, se convirtió en una escapada accesible para quienes buscan aire libre.

Teodelina impulsa un turismo que invita a descubrir rincones simples donde el verano se vive sin apuro.

El pueblo está rodeado de campos y cuenta con una ubicación estratégica que facilita el acceso desde Rosario, la ciudad de Santa Fe y Buenos Aires, lo que explica el crecimiento constante de visitantes en los últimos años.

El principal atractivo es el balneario El Edén , donde se encuentra la pileta más grande del país , con 158 metros de largo por 50 de ancho e inaugurada en 1966. Cada fin de semana de verano convoca a unas 10.000 personas que llegan para refrescarse y pasar el día rodeados de naturaleza.

Además del impacto visual de la piscina, el predio cuenta con camping, parrillas, canchas deportivas y un escenario donde se realizan espectáculos y festivales que animan las noches. Todo esto conforma una propuesta muy elegida por familias y grupos de amigos.

Junto al balneario se encuentra la laguna El Chañar, un espacio ideal para paseos tranquilos por la costanera. El entorno combina sombra, agua y silencio, lo que convierte al lugar en un refugio perfecto para descansar y desconectarse.

El centro del pueblo también propone actividades: su plaza principal ocupa cuatro cuadras y está rodeada de comercios, pérgolas y senderos internos que invitan a caminar y disfrutar la vida tranquila del interior santafesino.

Cómo ir hasta Teodelina

Desde la Ciudad de Buenos Aires, el acceso se realiza por Panamericana hasta empalmar con el ramal Pilar de la Ruta Nacional 8. Luego se continúa por la Ruta Provincial 50 hasta General Arenales y, desde allí, se toma la Ruta Provincial 65 hasta ingresar a Teodelina.

Quienes viajen desde Rosario o Santa Fe también cuentan con rutas directas que conectan con rapidez al pueblo, convirtiéndolo en una alternativa ideal para escapadas cortas durante la temporada de calor.