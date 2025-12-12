La playa paradisíaca que no podés dejar de visitar en tus vacaciones a Bariloche + Seguir en









Un balneario cercano al centro de la ciudad, no tan conocido e ideal para disfrutar del Lago Nahuel Huapi.

Un lugar soñado dentro de Bariloche, ideal para el turismo. Imagen: Sebastián M / Tripadvisor

La Patagonia argentina es un territorio inmenso y diverso, donde montañas, lagos, bosques y costas lacustres conviven en un paisaje fascinante. En ese escenario, las opciones para hacer turismo se multiplican: desde caminatas entre cerros nevados hasta tardes de relax en playas de lago con arenas, rocas y aguas cristalinas.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Y para quienes buscan un descanso junto al lago sin alejarse demasiado del centro con buena accesibilidad y paisaje de montaña de fondo hay un rincón especial que vale la pena conocer: la Playa Melipal.

Playa Melipal El balneario de la ciudad de Bariloche ideal para disfrutar del Lago Nahuel Huapi. Imagen: Robert O / Tripadvisor Dónde se ubica Playa Melipal La Playa Melipal se encuentra en la ciudad de San Carlos de Bariloche, a apenas unos 3.7 km del centro, lo que convierte a este balneario en una opción cómoda y accesible para quienes no dispongan de mucho tiempo o vehículo propio. Precisamente está situada sobre la Avenida Bustillo, en el kilómetro 3,7 (a veces referida como km 4), lo que facilita su localización y su acceso desde la ciudad.

Una virtud de este balneario es que se encuentra cerca del centro de la ciudad, pero a su vez no suele ser tan concurrida como el resto de las playas.

Qué se puede hacer en Playa Melipal Playa Melipal ofrece un entorno ideal para combinar descanso y naturaleza: sus orillas con arena y formaciones rocosas permiten sentarse, relajarse, leer o simplemente disfrutar del paisaje con vista al lago Lago Nahuel Huapi. Para los más aventureros, también es un buen lugar para deportes acuáticos: kayak y actividades similares están entre las opciones que suelen practicarse en verano.

Si preferís un plan más tranquilo, la playa cuenta con zonas donde hacer picnic o pasar un día disfrutando del entorno natural, con montañas y bosque como telón de fondo. Cómo ir hasta Playa Melipal Ir desde el centro de Bariloche hasta Playa Melipal es bastante sencillo. Solo hay que tomar Avenida Bustillo hacia el sur; en auto el recorrido toma pocos minutos, dada la proximidad (unos 3.7 km). Si no contás con auto, también podés optar por transporte público: hay colectivos urbanos que circulan por esa avenida y te dejan cerca del acceso a la playa. También resulta una buena opción ir caminando o en bicicleta, especialmente si te alojás en una zona céntrica o cercana: el trayecto no es demasiado largo y permite disfrutar del entorno con tranquilidad.

Temas Turismo