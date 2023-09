Día mundial del Alzheimer: ¿cómo afecta esta enfermedad en nuestro cerebro?

alzheimer -.jpg Shutterstock

Este año, la ADI ha estableció cómo lema del homenaje “Never too late. Never too early”, que significa “Nunca es demasiado tarde. Nunca demasiado pronto”. En las movilizaciones de esta fecha se busca ofrecer apoyo a las personas que lo padecen y a quienes los cuidan, incluyendo acompañamiento psicológico y formación sobre la enfermedad.