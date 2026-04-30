Semana del Alfajor, un sabor bien argentino

La Semana del Alfajor , la cual se celebra desde el 1 al 7 de mayo , invita a recorrer Buenos Aires a través de uno de los íconos más queridos de la gastronomía local. Conócelos.

En su espacio de Palermo, Merienda recorre sabores argentinos para disfrutar a lo largo del día. Dentro del apartado dulce, una selección de alfajores artesanales se destacan por su originalidad.

La propuesta incluye el de almendra , con relleno de dulce de leche, centro de frutos rojos y terminación de frutos secos; el clásico de maicena, el de pistacho con ganache de chocolate blanco y corazón de frambuesa; el de coco y el de Mantecol , que suma trozos de la golosina. Cada unidad se prepara en su cocina a la vista, de manera artesanal, poniendo el acento en sus ingredientes y elaboración. Para acompañar, la sugerencia va por café de especialidad, té en hebras o licuados.

BIASATTI COLEGIALES

En el marco de la Semana del Alfajor, el Pastificio Centrale de Biasatti, en Colegiales, presenta una propuesta especial con dos versiones artesanales desarrolladas por los chefs Milton Bertoni y Stefanía Langford. Uno de ellos es el alfajor de pistacho, elaborado con masa sablée de manteca y relleno de crema de pistachos, y el otro es el alfajor marplatense, con masa de cacao amargo, dulce de leche y cobertura de chocolate con leche.

Biasatti Colegiales alfajor Dirección: Jorge Newbery 3202, Colegiales.

La experiencia se completa con café de especialidad de Puerto Blest, con granos de origen guatemalteco, disponible en opciones como espresso, americano, ristretto, latte y iced coffee. Todo esto se puede disfrutar en el salón, con vista a la fábrica de pastas, o en formato take away.

MUYÈ

En Muyè, el alfajor de almendras se destaca dentro de la sección “Bakery” por su textura delicada y su sabor profundo, resultado de una pastelería que apuesta por el buen producto y la técnica precisa. Es el acompañamiento ideal para un café o un té. A primera vista, se distingue por una masa elaborada con harina de almendras, de miga fina, apenas húmeda, que en el primer bocado se muestra suave y envolvente, casi fundente, con un perfume delicado que anticipa su perfil.

MUYE ALFAJOR (1) Dirección: Ayacucho 1563, Recoleta.

El relleno de dulce de leche aporta densidad y dulzor, integrándose sin invadir, mientras que el borde cubierto de almendras picadas suma el toque crocante. El resultado es un alfajor de perfil elegante, donde textura y sabor conviven en armonía, reflejando una propuesta que apuesta por lo artesanal con criterio y precisión.

LAS MEDIALUNAS DEL ABUELO

En el marco de la Semana del Alfajor, Las Medialunas del Abuelo pone el foco en uno de sus grandes clásicos: los alfajores de maicena, elaborados con una impronta artesanal que remite a las recetas de siempre. Todo comienza en la amasadora, donde se combinan harina, maicena, materia grasa, agua y esencias seleccionadas para lograr una masa suave y delicada. Luego, las tapas se cortan, se hornean en hornos rotativos hasta alcanzar un dorado parejo y se dejan enfriar antes del armado.

Las Medialunas del Abuelo - Alfajores de maicena 1 LAS MEDIALUNAS DEL ABUELO.

El proceso continúa con un trabajo minucioso: cada alfajor se rellena uno a uno con dulce de leche alfajorero de alta calidad y se termina con coco rallado en los bordes. El resultado es un equilibrio perfecto entre una masa liviana que se deshace en boca y un relleno abundante, que lo convierte en uno de los productos más elegidos de la marca. Disponibles en bandejas listas para llevar, estos alfajores sintetizan una idea simple pero efectiva: volver a lo clásico, hecho como en casa.

CIRO

En el contexto de la Semana del Alfajor, Ciro refuerza su propuesta con una línea de versiones que reinterpretan este clásico argentino desde una mirada contemporánea. En sus locales de Palermo y Puerto Madero, la carta incluye desde un alfajor de impronta tradicional, de tamaño generoso, con abundante dulce de leche y cobertura de chocolate, hasta combinaciones más innovadoras como el de frutos rojos, el de nuez con chocolate blanco y el de Nutella con masa sablé de almendras. A su vez, incorporan una opción 100 % keto, sin azúcar añadida, pensada para quienes buscan alternativas más específicas.

Ciro - Alfajor de chocolate blanco con dulce de leche y nuez 2 Direcciones: Pierina Dealessi 1350, Puerto Madero; Guatemala 4798, Palermo.

Todas las variantes se pueden disfrutar también a través de take away, ideales para disfrutar con café de especialidad, limonadas o licuados, consolidando una propuesta versátil para distintos momentos del día.