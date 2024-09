Domaine Bousquet: El desafío empresarial de la sustentabilidad 360º

P.: ¿Qué desafíos encontraron en el mercado cuando empezaron a hablar de vino orgánico?

Anne Bousquet: Durante muchos años, la agricultura orgánica a menudo se percibía erróneamente como una práctica no convencional y ‘new age’, en detrimento de su calidad percibida. Dentro de la industria del vino, la percepción ha sido durante mucho tiempo que los consumidores compran basándose primero en el precio, en segundo lugar en la variedad de uva y luego en la región, pero ciertamente no basándose en prácticas agrícolas. Luego, existía la convicción generalizada de que los alimentos y vinos orgánicos son más caros que sus contrapartes no orgánicas. Esa interpretación no era del todo inexacta, dado los costos iniciales asociados con la transición a la viticultura orgánica, además de los riesgos involucrados en añadas menos favorables, con los productores orgánicos incapaces de recurrir al uso de fertilizantes y pesticidas sintéticos, colocándolos en una posible desventaja frente a los agricultores ‘tradicionales’.

domain7.png

P.: ¿Cómo ven el camino en los próximos 30 años en términos del impacto comercial de Domaine Bousquet?

L.A.: En los próximos 30 años, Domaine Bousquet pretende amplificar su influencia en el mercado de consumo global, el sector de producción de vino y nuestra comunidad local. Nuestros vinos accesibles y disponibles globalmente están destinados a ampliar el atractivo del movimiento orgánico, alcanzando una audiencia global diversa. Actualmente, nuestra producción anual de 346.403 cajas vendidas en 61 países, muestra nuestro potencial para inspirar a más productores de vino hacia la viticultura orgánica.

Desde una perspectiva sectorial, nuestro éxito ha fomentado un cambio de menos del 1% a casi el 8% de los viñedos certificados orgánicos a nivel mundial, con expectativas de que el consumo de vino orgánico se duplique en la próxima década. A nivel local, nuestro compromiso con mejorar la prosperidad, los empleos, la atención médica y la educación continúa con sólida dedicación. A medida que el mundo adopta estilos de vida más saludables y se vuelve más consciente de los impactos ambientales y de salud de la agricultura convencional, la viticultura orgánica y regenerativa está ganando impulso. Anticipamos que los beneficios de las prácticas regenerativas resonarán aún más rápidamente entre los consumidores, impulsados por la creciente conciencia sobre el cambio climático. Domaine Bousquet se encuentra con convicción a la vanguardia de este cambio.

P.: Este año publicaron su primer Reporte de Sustentabilidad ¿Qué motivó su decisión de hacerlo después de 27 años de operaciones?

A.B.: Bueno, nuestro viaje con la viticultura orgánica no fue solo una elección; fue una convicción desde el primer día. Siempre creímos en hacer lo correcto para nuestra tierra y nuestra gente, porque es una relación recíproca. Ellos nos cuidan tanto como nosotros los cuidamos a ellos. Así que, después de casi tres décadas, sentíamos que era el momento adecuado para publicar nuestro Reporte de Sustentabilidad. Es nuestra historia de compromiso y acción hacia la sostenibilidad, finalmente puesta en palabras. Este informe es más que un documento; es un testimonio de nuestra convicción en actuar de manera responsable y sostenible antes de hablar sobre ello. También ha sido un instrumento para agudizar nuestro enfoque, ayudándonos a definir y optimizar nuestros objetivos a largo plazo y los pasos prácticos para alcanzarlos..

domain5.png

P.: ¿Qué prácticas ambientales específicas sigue su bodega para minimizar su impacto en el ecosistema?

L.A.: Domaine Bousquet ha sido 100% orgánico desde el principio. Además de eso, el 50% de los viñedos también se cultivan biodinámicamente (con el objetivo de alcanzar el 100% en los próximos años), con dos gamas (“Ameri” y “Gaia”) que obtuvieron el estatus Demeter en 2022. Nuestros vinos también son 100% veganos. Conservar los recursos es clave: reciclaje de materiales orgánicos, conservación del agua, protección de la biodiversidad (incluyendo las aves en peligro de extinción como las Siete Cuchillos y Zorzal, cuyas poblaciones están aumentando). Los patos ayudan a controlar el crecimiento vegetativo y los halcones peregrinos asustan a las aves que comen uvas, eliminando la necesidad de pesticidas. Introdujimos diez ovejas, que se han duplicado a 20, para comer malezas y proporcionar compostaje. La finca practica el uso circular de materia orgánica, la cual se convierte en compost, que es utilizado para la regeneración del suelo y la captura de carbono. Esto es clave para reducir la huella y convertirse en Carbono Neutral, esperemos que para 2030. El año pasado se generaron 130 m² de compost. Los primeros resultados de nuestra iniciativa “Excelencia en Compostaje” han sido muy positivos, y el equipo ahora está listo para introducir el programa en los viñedos de los productores con los que trabajamos.

P.: ¿Han enfrentado desafíos al implementar prácticas sostenibles dentro de su bodega? ¿Cómo los han abordado?

A.B.: El hecho de habernos embarcado en el camino de la sustentabilidad desde 1997 en Argentina presentó su propio conjunto de desafíos. Fuimos pioneros en nuestra área, adoptando estas prácticas en un momento en que los ejemplos y ‘maestros’ en viticultura orgánica estaban a continentes de distancia. Esta brecha geográfica y de conocimiento significó que tuvimos que ser en gran medida autodidactas, aprendiendo a través de un enfoque práctico.

A medida que navegábamos por las complejidades de las prácticas orgánicas, nuestro viñedo se convirtió en salón de experimental. Aprendimos de los aciertos como de los errores. Este viaje no fue solo nuestro; involucró a todo el personal, creciendo y aprendiendo juntos. Nuestro enfoque siempre ha sido colaborativo, creyendo que compartir conocimientos y experiencias dentro de nuestro equipo fortalece nuestro compromiso con la sustentabilidad y mejora nuestra capacidad para superar obstáculos.

P.: ¿Cómo describiría su relación con la comunidad local?

L.A.: Nuestra conexión con la comunidad local está profundamente arraigada en los principios de sustentabilidad 360, que van más allá de Domaine Bousquet para abrazar y mejorar las oportunidades económicas para la comunidad en general. Desde que establecimos nuestro hogar en Tupungato en 2008, reconocimos el potencial latente de la zona pero también la significativa necesidad de desarrollo de infraestructura, incluyendo caminos y escuelas locales.

Desde el principio, integrar una fuerza laboral local fue un enfoque fundamental para nosotros, requiriendo una cuidadosa consideración de cada aspecto, desde facilitar el uso compartido de automóviles hasta proporcionar microcréditos para continuar la educación. Avanzamos hasta hoy, y casi el 70% de nuestra fuerza laboral, incluyendo a todos nuestros recolectores de cosecha, una rareza en la industria, son orgullosamente de la comunidad local. Estamos comprometidos con la promoción interna, ejemplificada por Soledad, quien ascendió desde la línea de embotellado hasta convertirse en jefa de compras, y el Chef Adrián, un talento local que enviamos a realizar prácticas en Nueva York y que ahora lidera nuestro restaurante cuya cocina emplea materia prima proveniente de nuestra huerta orgánica.

Atraer a la generación más joven también es clave para nuestra relación con la comunidad. Organizamos jornadas de puertas abiertas anuales para las escuelas locales, enseñando a los estudiantes sobre prácticas de agricultura orgánica. Además, nuestro programa Enlazados, en colaboración con el municipio de Tupungato, ofrece capacitación laboral a personas desempleadas y sin beneficios. Después de cuatro meses de capacitación, los participantes obtienen un certificado de trabajo, beneficiando no solo a los individuos sino también que se genera una oferta de posibles empleados para la economía local. Nuestro enfoque es holístico, asegurando que a medida que Domaine Bousquet crece, también lo haga nuestra comunidad en Tupungato.

P.: ¿Cómo aseguran la transparencia y la responsabilidad en sus esfuerzos de sostenibilidad hacia los interesados y clientes?

A.B.: Desde el principio hemos confiado en la certificación de terceros, como Ecocert, Bcorp, BdA, For Life, Fair for Life, Demeter, entre otros, para asegurar la credibilidad y la transparencia.

domain3.png

P.: ¿Cuáles son sus objetivos e iniciativas de sustentabilidad para la próxima década y cómo planean lograrlos?

L.A.: Domaine Bousquet tiene la misión de convertir a Gualtallary, la subregión del Valle de Uco en Mendoza donde se encuentra nuestra finca, en viticultura orgánica. Durante más de 25 años hemos ayudado a los productores locales a certificar 1.000 hectáreas adicionales a través del intercambio de conocimientos, apoyo técnico, apoyo financiero para cubrir los costos de certificación y, por supuesto, pagamos una prima por las uvas orgánicas.

Nuestra visión a largo plazo es ser la bodega orgánica y sustentable más admirada del mundo. Esa visión no se limita solo a la tierra. Se extiende a nuestros empleados y a las áreas rurales y comunidades en las que estamos ubicados. ¿Cómo logramos estos objetivos? Estableciendo puntos de referencia difíciles de alcanzar y trabajando con agencias de certificación para lograrlos.

P.: ¿Cuál es su legado para las futuras generaciones?

A.B.: Nuestro legado está arraigado en “evangelizar” los principios de l sustentabilidad a través de la educación y la acción, guiando a otros hacia la viticultura orgánica. Hace dos décadas, Domaine Bousquet estaba entre un puñado de bodegas orgánicas en Argentina. Ahora estamos presenciando un cambio, con más bodegas adoptando prácticas orgánicas. Nuestro objetivo es que Gualtallary sea 100% orgánico para la próxima generación, transformando el paisaje de la vitivinicultura argentina. Esta visión de un planeta y una industria más sustentables y saludables es la herencia que nos esforzamos por dejar para el futuro.