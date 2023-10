Domaine Bousquet, premiada por el Iwsc

Domaine Bousquet acaba de ser galardonada con el “Trophy - Best of the Best” en la categoría “Productor de Vino Tinto 2023” por el International Wine and Spirit Competition (IWSC). La organización de la IWSC dio a conocer a los ganadores en la Celebración de Premios 2023 que se realizó el jueves 19 de octubre, en Rounhouse, Londres.