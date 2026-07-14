El collar que se compró Lamine Yamal por su cumpleaños: cómo es su confección y cuánto vale

El joven cumplió 19 años y se compró una pieza confeccionada de forma personalizada. Se presume que cuenta con una base de oro rosa macizo de hasta 18 quilates.

Las piezas de estas características y con una construcción similar suelen situarse entre los 25.000 a 30.000 euros.

El jugador español Lamine Yamal habló en una rueda de prensa en la víspera del partido Francia-España, de cara a las semifinales del Mundial 2026, y un detalle en su look llamó la atención. Se trata de un collar de miles de euros , un regalo que se hizo él mismo por su cumpleaños. 0

El joven sostuvo con confianza sus expectativas de cara a las últimas fechas del torneo global: “Obviamente sí que me veo como campeón. Es difícil, como todos los títulos. Pero nos vemos todos como campeones del mundo, como pasó en 2010; ¿por qué no?” , aseguró.

Pero lo que también llamó la atención fue el pendiente que colgaba de su cuello, un regalo que se hizo a él mismo por su cumpleaños de 19, este lunes 13 de julio.

“Un regalo no ha sido porque lo he pagado yo, uno de mi parte”, sostuvo el joven entre risas y agregó: “No he recibido muchos regalos de momento, tengo que ver a mi familia. Yo me regalaría una victoria mañana y poder ir a Nueva York ”.

El extremo de España y del FC Barcelona cumplió un día antes de las semifinales con Francia, que se juegan este martes. Esta clase de accesorio es habitual en su vestimenta, cuidada por su asesora Inés Segura .

“Estoy tranquilo. He quedado con mi hermano para cortarme el pelo y tengo muchas ganas de que llegue el partido. Será un partido muy bonito para los espectadores, con momentos para los dos equipos y muy igualado”, sostuvo sobre cómo vivió los días previos a la semifinal de su Selección.

La pieza está confeccionada, previsiblemente, sobre una base de oro rosa macizo de entre 14 y 18 quilates. El País

La pieza consta de una creación personalizada de alta joyería. Si bien a primera vista parecen varias cadenas independientes, su construcción apunta a una única gargantilla realizada en cascada con cuatro niveles integrados, indicó el medio español Ok Diario.

La pieza está confeccionada, previsiblemente, sobre una base de oro rosa macizo de entre 14 y 18 quilates, responsable del tono cálido que presenta el metal. Su precio, si bien no está confirmado oficialmente, las piezas de estas características y con una construcción similar suelen situarse entre los 25.000 a 30.000 euros.

De cuánto es la fortuna de Lamine Yamal, la joya de España que sueña con el Mundial

A los 18 años, Lamine Yamal dejó de ser una promesa para transformarse en una realidad del fútbol internacional. Sus actuaciones con el FC Barcelona y la selección de España lo ubicaron entre los jugadores más cotizados del planeta y, al mismo tiempo, dispararon su valor comercial, lo que le permitió reunir una fortuna millonaria.

Mientras busca llevar a España a conquistar la Copa del Mundo, el extremo también atraviesa un gran momento desde el punto de vista económico. Su nuevo contrato con el conjunto catalán y los acuerdos firmados con marcas internacionales impulsaron un crecimiento patrimonial pocas veces visto en un futbolista de su edad.

En 2025, el Barcelona decidió asegurar la continuidad de su principal figura y le ofreció una renovación hasta 2031, con un contrato muy superior al que tenía cuando debutó.

El acuerdo contempla un salario cercano a los u$s33 millones anuales, cifra que puede incrementarse mediante premios por rendimiento, títulos y objetivos individuales. Además, el club mantuvo una cláusula de rescisión de 1.000 millones de euros, una señal del valor estratégico que le otorga a su futbolista.

Hasta ese momento, Yamal cobraba un sueldo muy inferior, acorde a un contrato juvenil. El nuevo vínculo lo colocó entre los jugadores mejor remunerados de La Liga pese a su corta edad. Ese crecimiento económico también refleja el enorme peso que adquirió dentro del proyecto deportivo del Barcelona, donde dejó de ser una apuesta a futuro para convertirse en uno de los referentes del plantel.