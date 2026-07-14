Huawei y Apple fortalecen su dominio en China a pesar de la caída del mercado de smartphones + Agregar ámbito en









Ambas compañías reforzaron su liderazgo en el mercado chino durante el trimestre de junio. En un contexto de caída del sector de teléfonos inteligentes ante el aumento de costos por la escasez de chips de memoria.

Archivo. Huawei y Apple aumentan sus ventas en China a pesar de haber caído.

Huawei y Apple ampliaron su liderazgo en el mercado chino de teléfonos inteligentes durante el segundo trimestre del año. En un contexto de retracción general de las ventas, ambas compañías lograron incrementar sus envíos gracias al buen desempeño de los dispositivos de gama alta.

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El informe según datos de la consultora IDC atribuye parte de este comportamiento a la escasez de chips de memoria, que obligó a los fabricantes de celulares Android a aumentar sus precios. Como consecuencia, el mercado se volvió más polarizado: mientras las marcas enfocadas en la gama media y baja perdieron terreno, Huawei y Apple fortalecieron su posición.

El crecimiento en el mercado chino En total, el mercado chino de smartphones cayó un 4,3% interanual durante el trimestre de junio. Sin embargo, tanto Huawei como la línea iPhone registraron un crecimiento cercano al 20% respecto del mismo período del año anterior. De hecho, fueron los únicos grandes fabricantes que consiguieron expandirse en el segmento premium.

Depositphotos La misma tendencia se observó a nivel global. Según IDC, el mercado mundial de teléfonos inteligentes retrocedió un 6,7%, aunque Samsung Electronics y Apple lograron desmarcarse de la caída general.

La suba de costos acelera la demanda de celulares premium El encarecimiento de los componentes está modificando el comportamiento de los consumidores. De acuerdo con el informe de IDC, muchos compradores optan por adelantar la adquisición de equipos de alta gama ante la posibilidad de nuevas subas de precios, mientras que otros postergan el recambio de sus dispositivos.

Al mismo tiempo, el aumento de los costos golpea especialmente a los fabricantes que compiten en el segmento más económico. La especialista también destacó el desempeño de Apple en un escenario adverso. “Pero Apple nunca deja de sorprender. En un mercado en declive, lograr un crecimiento de dos dígitos tanto en China como a nivel mundial es un testimonio notable de la fortaleza de la marca y de la gestión de la cadena de suministro por parte de la empresa. Es probable que la perspectiva inminente de subidas de precios también haya acelerado la demanda”.

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