El campo de juego de España-Francia necesitó cinco años de optimización para llegar en condiciones

La FIFA dio detalles de la preparación específica que necesitó el campo de juego del Dallas Stadium para llegar en buenas condiciones a la semifinal del Mundial 2026.

De cara al encuentro trascendental entre Francia y España, por una plaza en la final del Mundial 2026 , en la previa está el foco puesto en el césped del estadio de Dallas.

Se necesitaron cinco años de investigación para perfeccionar las superficies utilizadas en todo el torneo y, en el caso del famoso estadio de Texas, eso supuso cultivar un campo de tamaño reglamentario sobre el terreno de juego que utilizan los Dallas Cowboys.

"Lo que estamos haciendo aquí es acoger el mayor torneo de fútbol del mundo; estos son los mejores jugadores del mundo, así que queremos ofrecerles las mejores superficies" , dice Ian Craig , responsable de campos de la FIFA para el Dallas Stadium .

Los científicos especializados en césped y los encargados del mantenimiento colaboraron con la Universidad de Tennessee , la Universidad Estatal de Míchigan y el equipo de gestión de campos de la FIFA para garantizar que los campos utilizados en las 16 sedes, además de los campos de entrenamiento de la primera Copa Mundial con 48 equipos, fueran homogéneos en cuanto al rodamiento y el rebote del balón.

"No se trata solo de tener césped verde. Tenemos que asegurarnos de que estos campos se comporten tal y como están acostumbrados estos jugadores de élite, y es en eso, obviamente, donde se han invertido años de investigación y mucho trabajo" , señaló Craig.

El desafío de instalar un campo natural sobre el estadio de los Cowboys

Dallas, una de las tres sedes cubiertas utilizadas, ha planteado retos únicos debido a la falta de luz solar y al uso del aire acondicionado, lo que ha obligado a traer desde Colorado un tipo de césped que no es autóctono de Texas y que puede soportar bajas temperaturas.

Se han instalado recientemente lámparas de cultivo suspendidas del techo del estadio de Dallas, que se colocan en su posición los días que no hay partido para mantener una superficie que está construida sobre el césped artificial que suelen utilizar los Cowboys.

"Estamos a cuatro pies y medio (1,37 metros) por encima del nivel del campo de la NFL, simplemente para que quepa dentro del estadio, pero ahí dentro tenemos un perfil de suelo completo", explica Craig, refiriéndose a la Liga Nacional de Fútbol Americano. "Se trata de un campo de fútbol completo".

"No se trata solo de una instalación temporal. Es lo que normalmente se encontraría debajo de una superficie de juego estándar. También contamos con elementos híbridos, por lo que es similar a lo que se ve en el fútbol de élite europeo", explicó el directivo.

Tras nueve partidos en más de cuatro semanas, para cuando Francia o España hayan volado a Nueva York para comenzar sus preparativos de cara a la final, Craig y su equipo ya habrán empezado a desmontar la superficie de juego.

"Este es un estadio muy muy concurrido", afirma. "Acoge muchos eventos, así que este campo ya ha cumplido su función aquí, y ahora le toca el turno a los conciertos y, de nuevo, a la NFL", concluyó.