El historial de Francia vs España: de la final de la Euro 84' al 5 a 4 en la Nations League 2025

Las selecciones europeas se volverán a enfrentar en un torneo internacional en busca del pase a la final. El antecedente más reciente fue en 2025 en un encuentro que terminó favorable a los ibéricos.

Michel Platini anotó el 1 a 0 en la victoria ante España en la Euro 1984.

Es uno de los clásicos más antiguos del fútbol europeo, pero en los últimos años sumó un condimento extra: los cruces decisivos se multiplicaron y la tensión entre ambas selecciones no para de crecer. Este martes 14 de julio, España y Francia se verán las caras en el AT&T Stadium de Dallas por una de las semifinales del Mundial 2026 , y los antecedentes recientes anticipan un partido de alto voltaje.

El historial general favorece a la Roja: de 38 encuentros disputados, ganó 18, mientras que Les Bleus se impusieron en 13 y hubo siete empates. Sin embargo, Francia tiene en su haber los títulos más resonantes de la serie.

Francia llega a la semi tras vencer 2-0 a Marruecos —con goles de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé— y España habiendo dejado en el camino a Bélgica por 2-1 gracias a los tantos de Fabián Ruiz y Mikel Merino.

Los galos se quedaron con la final de la Eurocopa 1984 por 2-0 con goles de Michel Platini (57') y Bruno Bellone (90'). También se impusieron a los españoles en la final de la Nations League 2021 por 2-1: Mikel Oyarzabal abrió el partido para España, pero Karim Benzema y Kylian Mbappé lo dieron vuelta.

Francia es el único que ganó un cruce mundialista de eliminación directa. Fue en los octavos de Alemania 2006 y terminó 3-1. David Villa abrió la cuenta para España a los 28' de penal, pero los franceses remontaron con goles de Franck Ribéry (41'), Patrick Vieira (83') y Zinedine Zidane (90+2').

Zinedine Zidane, pieza clave en la victoria de Francia ante España en 2006.

El guiño a España en los antecedentes recientes

El presente, no obstante, sonríe para España. En los últimos dos grandes torneos continentales, ambas selecciones se cruzaron justamente en semifinales, y en las dos ocasiones el conjunto de Luis de la Fuente se quedó con la victoria.

El primero fue 2-1 en la semifinal Eurocopa 2024. Randal Kolo Muani anotó a los 8' para Francia, mientras que Lamine Yamal (21') y Dani Olmo lo dieron vuelta. Los españoles pasarían a la final donde se consagrarían campeones tras vencer 2 a 1 a Inglaterra con goles de Nico Williams y Mikel Oyarzabal. Cole Palmer anotó para los británicos.

El último antecedente fue 5-4 en la Nations League 2025: Nico Williams (22'), Mikel Merino (25'), Lamine Yamal (54' de penal) y Pedri (55') pusieron el 4 a 0 transitorio, Mbappé descontaría a los 59' de penal y Yamal ampliaría a los 67', mientras que sobre el final, Francia se quedaría a tiro de la épica tras los tantos de Rayan Cherki (79'), Dani Vivian (84', en contra) y Randal Kolo Muani (90+3') para el 5 a 4 definitivo.

Nico Williams, uno de los goleadores de España ante Francia en el 5 a 4 de la Nation League.

Cruces en la previa

Las declaraciones cruzadas entre jugadores de ambos planteles ya empezaron a circular, alimentando una pica que crece de torneo en torneo. El belga Thibaut Courtois llegó a decir, tras la eliminación de su selección a manos de España, que el ganador de este cruce se consagrará campeón del mundo.

Lamine Yamal, uno de los protagonistas del encuentro de este martes, recordó los antecedentes recientes a favor de la Roja y afirmó: "Francia nos debe tener miedo, ya les hemos eliminado antes". Ibrahima Konaté, jugador de la selección francesa y nuevo miembro del Real Madrid, le respondió: “Puede decir lo que quiera… no, no, miedo no, no hay que tener miedo a nadie, sino mantenerse con humildad y no caer en esa trampa, especialmente en este momento de la competición”.

Mbappé evitó meterse en las polémicas y aseguró, a diferencia de lo que sostuvo Yamal ("Somos las dos mejores selecciones") que Francia "no es el equipo más fuerte del mundo". Mientras que el entrenador, Didier Deschamps, aseguró que España es el favorito por ser el más reciente campeón de Europa.

El duelo del martes promete no solo un lugar en la final, sino otro capítulo de una rivalidad que ya es una de las más candentes del fútbol actual. España y Francia se perfilan como las tres selecciones más poderosas de Europa en esta Copa del Mundo. Del otro lado, Inglaterra, también del viejo continente, se enfrentará a la Argentina, única selección no europea en la fase final.