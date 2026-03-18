El nuevo color en tendencia para los +50 que está aprobado por Gwyneth Paltrow + Seguir en









La actriz marcó tendencia en la moda +50 con una paleta de colores atrevida.

Gwyneth Paltrow impuso un nuevo estilo durante el desfile Otoño-Invierno 2026 de Valentino. Gentileza - True North Living

El verde con efecto "fresa" se consolidó como el tono estrella de la temporada, especialmente para mujeres mayores de 50 años que buscan elegancia y frescura en sus looks. Gwyneth Paltrow, referente de estilo y sofisticación, relanzó esta tendencia durante el desfile Otoño-Invierno 2026 de Valentino, donde lució un vestido corto y vaporoso en este color.

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El matiz, que combina la intensidad de un verde profundo con la suavidad de un rosa fresa, evoca las tonalidades de los jardines en verano y se adapta a siluetas modernas, cómodas y llenas de personalidad. Este tono no solo destaca por su originalidad, sino también por su capacidad para realzar la piel madura y aportar un aire juvenil sin caer en lo infantil.

image Los vestidos color verde, el nuevo modelo en tendencia El vestido que Gwyneth Paltrow llevó en el desfile de Valentino marcó un antes y después en las pasarelas. Se trata de un diseño corto, con mangas abullonadas y tirantes delicados, que combina teatralidad y naturalidad. El tejido, ligero y luminoso, está trabajado con pequeños puntos dispersos que simulan el aspecto de las fresas, lo que le da un toque lúdico pero sofisticado.

La silueta no ajustada permite movimiento y comodidad, ideal para eventos diurnos o nocturnos. Este tipo de vestidos se adapta a diferentes contextos: desde un almuerzo elegante hasta una cena informal, siempre con un toque de distinción. La clave está en el equilibrio entre el color vibrante y los detalles minimalistas, como los tirantes finos y el largo por encima de la rodilla, que favorecen la figura sin sacrificar estilo.

image El estilo de Gwyneth Paltrow que confirma las tendencias para los +50 Gwyneth Paltrow reafirmó su estatus como ícono de moda al elegir este tono para un evento de alto impacto. Su elección no fue casual: el verde "fresa" refleja una actitud moderna y segura, alejada de los estereotipos que asocian a las mujeres mayores de 50 con colores apagados o diseños conservadores. En los Oscars 2026, la actriz optó por un vestido marfil de Giorgio Armani Privé con aberturas laterales, pero fue su aparición en Valentino la que consagró el verde como el color del momento para su generación.

El estilo de Paltrow demuestra que la moda después de los 50 puede ser audaz y refinada. Su capacidad para mezclar texturas, colores y siluetas, como el contraste entre el verde intenso y el tul nude, inspira a otras mujeres a animarse con tonos vibrantes sin miedo a equivocarse. La actriz, conocida por su elegancia atemporal, prueba que los colores llamativos pueden ser sinónimo de sofisticación cuando se eligen con criterio. image Para quienes deseen adoptar esta tendencia, los expertos en moda recomiendan: Comenzar con accesorios : un bolso, un cinturón o unos zapatos en verde "fresa" son una forma sencilla de probar el tono sin arriesgar demasiado.

Optar por prendas estructuradas : un blazer, un vestido recto o una falda midi en este color aporta formalidad y estilo .

Combinar con neutros : el verde "fresa" queda perfecto con blanco, beige o negro , lo que permite crear looks equilibrados y elegantes.

Elegir tejidos fluidos: las telas con movimiento, como la seda o el lino, realzan el efecto luminoso del color. El verde con efecto "fresa" se posicionó como el tono ideal para mujeres +50 que buscan renovar su estilo sin perder elegancia. Gwyneth Paltrow, con su carisma y seguridad, demostró que este color no tiene edad y puede adaptarse a diferentes ocasiones, desde eventos formales hasta looks cotidianos. La tendencia invita a dejar atrás los prejuicios y a explorar paletas más audaces, siempre con un toque de distinción. image Para quienes busquen inspiración, el mensaje es claro: la moda no tiene límites de edad, y un color vibrante como este puede ser la clave para renovar el guardarropa con personalidad y confianza.

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