El pueblito argentino poco visitado que está alejado de todo y es ideal para conectar con la naturaleza

Este pequeño rincón del norte argentino guarda una historia digna de ver, convirtiéndose en una gran alternativa para el turismo nacional.

Este lugar logra destacarse por la calma que lo rodea. Diego Spivacow

La Argentina tiene lugares muy poco conocidos que son ideales para hacer turismo y salir de los destinos de siempre. En una provincia del norte del país, hay un pueblo muy chico que quedó escondido entre los cerros y que mantiene intacta la tranquilidad de otras épocas.

Llegar hasta este lugar significa viajar hacia el pasado y encontrarse con una forma de vida totalmente distinta a la de las grandes ciudades. Sus calles de tierra y sus costumbres locales invitan a quedarse varios días para poder desconectar la cabeza por completo.

Aicuña Responde Además de su historia, este rincón ofrece una calma muy difícil de encontrar en otros sitios del país. Responde Dónde se ubica Aicuña Aicuña es una localidad muy chica que se encuentra en la provincia de La Rioja y se volvió un punto de interés para el turismo. Está ubicada a una altura que varía entre los 1500 y los 1800 metros sobre el nivel del mar, completamente rodeada por montañas.

Al estar tan metido entre los cerros, el pueblo quedó aislado del crecimiento que tuvieron otras ciudades de la región. Su diseño urbano es distinto al clásico esquema cuadrado, con una calle principal curva y casas construidas en zigzag que se adaptan a la forma natural del terreno montañoso.

Qué se puede hacer en Aicuña La actividad principal para quienes hacen turismo en el lugar es caminar por los alrededores y disfrutar del paisaje. La mezcla de plantas del norte como los algarrobos y los nogales hace un contraste muy fuerte con la tierra seca de las montañas, lo que permite sacar fotos espectaculares.

El pueblo no tiene grandes complejos ni hoteles de lujo, sino que ofrece opciones rurales para conocer cómo viven los locales. El hostal "La Casa", manejado por una vecina de la zona, permite quedarse a dormir, probar comida casera y pasar el fin de semana. Además, la historia del pueblo tiene un dato genético que siempre llama la atención de sus visitantes. Durante muchos años, se registró un alto porcentaje de personas con albinismo en la población local, un fenómeno muy poco común que incluso despertó el interés de investigadores de todo el país. Embed - AICUÑA, el pueblo de 180 habitantes con apellido ORMEÑO | LA RIOJA | ARGENTINA Cómo ir hasta Aicuña Para llegar en auto desde otros puntos del país, el camino principal es viajar primero hacia la provincia de La Rioja. Una vez ahí, hay que tomar la famosa Ruta Nacional 40, que es la vía asfaltada que recorre toda la región directamente hacia la zona de la Cuesta de Miranda. Al llegar al Paraje Las Higueritas, hay que prestar mucha atención a los carteles para encontrar el desvío exacto de tierra. A partir de ese punto, arranca un trayecto de diez kilómetros muy usado por sus visitantes, donde hay que manejar con cuidado hasta alcanzar la entrada principal.

