El secreto mejor guardado de Chubut que te enamorará con sus aguas turquesas

Alejado de los sitios con más concentración de gente, este lugar ubicado en el sur del país es ideal para las vacaciones.

La Patagonia argentina tiene lugares hermosos que escapan de las rutas más conocidas y que valen la pena visitar. Lejos de las grandes ciudades, existe un destino muy tranquilo que se volvió una excelente opción para el turismo nacional , ofreciendo playas amplias y tranquilidad pura.

Llegar a este rincón del país invita a desconectarse por completo de la rutina diaria sin tener que lidiar con las multitudes típicas de las vacaciones. Descubrir los secretos que esconde este sitio es una experiencia única para quienes buscan un viaje diferente frente al mar.

Camarones está ubicado sobre la costa atlántica de la provincia del Chubut. Es una localidad chica de apenas 2.500 habitantes, que queda a unos 250 kilómetros al sur de la ciudad de Trelew y a una distancia muy parecida de Comodoro Rivadavia.

Este lugar cuenta con muchas actividades que combinan a la perfección con su entorno natural.

Al estar lejos de las ciudades más grandes de la zona, mantiene su estilo de pueblo pesquero de toda la vida. Esa distancia la protege del ruido y de las multitudes, asegurando un ambiente tranquilo y seguro frente al mar para los que deciden ir a pasar el día.

El principal atractivo del lugar es el Área Natural Protegida de Cabo Dos Bahías . En esta reserva costera se pueden ver de cerca pingüinos, lobos marinos, guanacos y zorros en su hábitat natural, sin tener que esquivar a cientos de personas como pasa en otras reservas del sur.

La pesca es otra gran protagonista en la zona para los que buscan actividad. Quienes visitan el pueblo pueden salir en lancha a buscar salmones, pasear por las islas cercanas, bucear o, durante la temporada, ver ballenas directamente desde la costa mientras toman unos mates.

El pueblo también tiene su lado histórico con el "Museo de la Familia Perón", que cuenta los años que el expresidente vivió ahí cuando era chico. Además, en febrero reciben a muchos pescadores por la Fiesta Nacional del Salmón, un evento que dura tres días y cierra con una gran comida típica.

Cómo ir hasta Camarones, Chubut

La forma más directa de llegar en auto es agarrando la Ruta Nacional 3, que es el camino principal que conecta toda la Patagonia. Una vez ahí, hay que prestar atención a los carteles y tomar el desvío hacia la costa por la Ruta Provincial 30.

Desde ese cruce, quedan exactamente 72 kilómetros de ruta hasta la entrada del pueblo. Los que prefieren un viaje distinto y con mejores paisajes pueden ir por la Ruta Provincial 1, un camino alternativo que va bordeando la costa y ofrece vistas espectaculares del mar.