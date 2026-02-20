3 lugares de Buenos Aires donde vas a sentir la verdadera paz entre la naturaleza

La provincia de Buenos Aires esconde tesoros naturales que van mucho más allá de sus conocidas playas. Para quienes buscan escapar del ritmo frenético de la ciudad , el territorio bonaerense ofrece una variada propuesta de turismo que combina paisajes serranos, lagunas y extensos senderos rodeados de vegetación autóctona.

Estos destinos son ideales para realizar escapadas de fin de semana, permitiendo a los visitantes disfrutar de actividades al aire libre como el senderismo y el avistaje de aves. Ya sea en las profundidades de las sierras o en reservas urbanas a pocos minutos del centro, Buenos Aires tiene el rincón perfecto para cada tipo de viajero .

Ubicada en el partido de Tornquist, al sur de la provincia, es el destino por excelencia para los amantes del trekking . Su principal atractivo es el Parque Provincial Ernesto Tornquist, donde se encuentran desafíos como el ascenso al famoso "Hueco de la Ventana" o la expedición al Cerro Tres Picos, el punto más alto de Buenos Aires con 1239 metros de altura.

Tiene uno de los mejores paisajes serranos de todo el país.

Además de caminar, los turistas pueden disfrutar de baños en arroyos cristalinos, cabalgatas por los valles y visitas a las ruinas del Ex Club Hotel de la Ventana. Es un lugar que invita a la contemplación absoluta bajo cielos estrellados y aire puro de montaña.

Para llegar desde Buenos Aires en auto, se debe tomar la Ruta Nacional 3 hasta Azul , y luego continuar por las rutas provinciales 76 y 72. También existen servicios de ómnibus de larga distancia que parten desde la terminal de Retiro y llegan directamente a la localidad serrana en un viaje de unas ocho horas.

Tandil

Esta ciudad, situada en el centro-sur bonaerense, es famosa por su cordón serrano perteneciente al sistema de Tandilia. Ofrece senderos de diversa dificultad, ideales tanto para profesionales como para familias. Entre los puntos imperdibles se encuentran el Cerro El Centinela, el Monte Calvario y el Parque Lítico de la Piedra Movediza, que guarda la historia de la icónica mole de granito.

Los visitantes pueden realizar caminatas guiadas por el Valle del Picapedrero, practicar escalada o simplemente disfrutar de la gastronomía regional, famosa por sus quesos y salamines. Es una combinación perfecta de aventura y descanso en un entorno que parece detenido en el tiempo.

Tandil Es una de las localidades más turísticas de la provincia de Buenos Aires. Imagen: Turismo Tandil

Se llega en auto tomando la Ruta Nacional 3 hasta Las Flores, y luego desviándose por la Ruta Provincial 30 hasta el acceso a la ciudad. La distancia desde la Capital Federal es de aproximadamente 350 kilómetros, lo que la convierte en una de las escapadas más populares.

Reserva Ecológica Costanera Sur

Es el pulmón verde más grande de la Ciudad de Buenos Aires, ubicado en el barrio de Puerto Madero. Con más de 350 hectáreas, este espacio permite conectar con la naturaleza sin salir de la urbe. Es el sitio ideal para caminar por sus amplios senderos, andar en bicicleta o sentarse frente al Río de la Plata a observar alguna de las 300 especies de aves que habitan el lugar.

La reserva cuenta con lagunas, bosques de sauces y pastizales que ofrecen un silencio reparador a pocos metros de los rascacielos. Es una opción perfecta para una desconexión rápida de pocas horas, contando con zonas de picnic y miradores naturales para disfrutar del atardecer.

Para llegar, se puede acceder caminando desde el centro porteño hacia los ingresos de la calle Viamonte (Acceso Norte) o la calle Brasil (Acceso Sur). Varias líneas de colectivos (como el 2, 4, 20 y 111) y la línea B de subte dejan a los visitantes a pocas cuadras de sus entradas.