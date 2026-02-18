El paraíso secreto de Mendoza que pocos logran conocer + Seguir en









Ideal para el turismo de aventura, este sitio se destaca por su imponente entorno natural.

Este imponente sitio es una de las grandes alternativas de la provincia. Turismo de Mendoza

Mendoza es un destino ideal para el turismo, ya que tiene un sinfín de actividades disponibles para quienes lo visiten. Si bien el principal atractivo de la provincia son sus bodegas con los mejores vinos del mundo o sus entornos naturales con aguas cristalinas, también cuenta con otras alternativas para el público.

Quienes están en la búsqueda de actividades más extremas, encontrarán allí un sitio en particular que les permitirá disfrutar de sitios que elevan la adrenalina de quienes se aventuran a explorarlo.

Laguna del Diamante Info Este El entorno natural de este sitio es de los más impresionantes de la provincia. Info del Este Dónde se ubica Laguna del Diamante Esta joya natural se encuentra en el departamento de San Carlos, a unos 220 kilómetros de la ciudad de Mendoza y muy cerca del límite fronterizo con Chile. El espejo de agua está situado a una altitud aproximada de 3.300 metros sobre el nivel del mar, en plena Cordillera de los Andes.

El paisaje está dominado por la imponente presencia del volcán Maipo, cuya figura cónica se refleja perfectamente en las aguas de la laguna, creando la silueta de un rombo que da origen a su nombre. El sitio forma parte de una Reserva Natural Protegida que abarca miles de hectáreas de campos de escoria volcánica y humedales de altura.

Qué se puede hacer en Laguna del Diamante La actividad principal para la mayoría de los visitantes es el avistaje de fauna y la fotografía de naturaleza. La reserva es el hábitat natural de grandes manadas de guanacos que suelen pastar a los costados del camino, además de zorros colorados y cóndores andinos que sobrevuelan las cumbres cercanas.

Para quienes buscan una experiencia más activa, el lugar permite la práctica de pesca deportiva de truchas y pejerreyes, siempre respetando el reglamento vigente que exige el uso de señuelos artificiales. También existen áreas delimitadas para realizar picnic frente al lago, disfrutando del silencio absoluto que ofrece la alta montaña. Los aventureros con mayor preparación física tienen la opción de realizar senderismo por los circuitos marcados o encarar el ascenso al volcán Maipo con guías habilitados. Asimismo, el predio cuenta con zonas agrestes designadas para el acampe, permitiendo pernoctar bajo uno de los cielos más limpios del país, aunque esto requiere llevar equipo preparado para soportar el frío nocturno y los vientos fuertes. Cómo ir hasta Laguna del Diamante El acceso se realiza partiendo desde la Ruta Nacional 40 hasta la localidad de Pareditas, donde se empalma con la Ruta Provincial 98. Desde allí, se debe transitar un camino de tierra y ripio de aproximadamente 60 kilómetros que se adentra en la cordillera, por lo que se recomienda el uso de vehículos altos o camionetas para evitar inconvenientes en los tramos más complejos. Es importante destacar que la temporada de visitas es limitada, extendiéndose generalmente desde diciembre hasta marzo o abril, dependiendo de la acumulación de nieve. El ingreso es arancelado y se debe tramitar un turno previo a través del sitio web oficial del gobierno mendocino antes de emprender el viaje.

