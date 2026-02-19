La joya escondida de Córdoba que es el escape perfecto para conectar con la naturaleza

Ideal para vacacionar, este rincón cordobés es una de las grandes sorpresas que tiene la provincia para el turismo.

Este rincón de la provincia tiene la capacidad de convertirse en el destino ideal para las vacaciones.

Córdoba guarda paisajes para todo tipo de público, además de contar con varias actividades que el turismo aprovecha año tras año. Pero entre todos esos rincones, hay uno que resalta sobre el resto, ya que ofrece la posibilidad de conectar directamente con la naturaleza.

Si bien no suele ser la primera opción y su nombre no resuena entre los testimonios de quienes visitan la provincia, los que sí lo escogieron para las vacaciones han quedado impactados con lo que les ofreció este particular sitio.

Mayu Sumaj está situado en el sur del Valle de Punilla , a tan solo 10 kilómetros de Villa Carlos Paz y a menos de una hora de la capital provincial. Su ubicación es estratégica porque permite disfrutar de un entorno natural sin alejarse de los servicios y la infraestructura comercial de los grandes centros de la región.

El balneario es una de las grandes atracciones que tiene este lugar, debido a la gran concentración de jóvenes que se acercan a disfrutar.

El pueblo se desarrolla a orillas del río San Antonio , cuyas aguas cristalinas marcan el límite geográfico y la identidad del lugar. Sus costas combinan sectores de arena con formaciones rocosas, creando un paisaje serrano característico que atrae a miles de visitantes cada temporada.

La actividad principal gira en torno a sus balnearios sobre el río , que son muy concurridos durante el verano. Las playas cuentan con paradores que ofrecen música y servicios de gastronomía, convirtiéndose en el punto de encuentro favorito de los grupos de jóvenes que buscan diversión y ambiente festivo durante las tardes de sol.

Para quienes prefieren la cultura y las tradiciones, el pueblo es sede del Festival del Pan Casero. Este evento se realiza cada año en el predio ubicado sobre la ruta y reúne música folclórica, artesanías y las mejores recetas de la zona, convocando a familias enteras que quieren probar los sabores típicos de la región.

Los amantes de la naturaleza también tienen su espacio, ya que los alrededores permiten realizar caminatas de baja dificultad por los senderos serranos. Alejándose un poco de la zona céntrica del río, es posible encontrar rincones de silencio absoluto y miradores naturales que ofrecen vistas panorámicas de todo el valle.

Embed - "MAYU SUMAJ" el mejor balneario de Córdoba?

Cómo ir hasta Mayu Sumaj

Para llegar en auto desde la ciudad de Córdoba, se debe tomar la autopista hacia Villa Carlos Paz y, antes de ingresar al centro, desviar por la Avenida Cárcano hacia el sur. El trayecto continúa por la Ruta Provincial 14, un camino asfaltado que atraviesa San Antonio de Arredondo antes de arribar al ingreso del pueblo.

Quienes opten por el transporte público pueden utilizar los servicios de colectivos interurbanos que salen con frecuencia desde la Terminal de Ómnibus de Córdoba. Estas unidades recorren todo el valle y tienen paradas designadas sobre la ruta principal que cruza la localidad, facilitando el acceso sin necesidad de vehículo propio.