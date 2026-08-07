El elegante rincón de Córdoba que enamora con sus casonas, sierras y senderos

Este lugar es una de las grandes joyas del territorio cordobés, ya que recuerda a los poblados del Viejo Continente por su arquitectura y la naturaleza que lo rodea.

La provincia cuenta con un sitio que combina historia y naturaleza, lo que lo convierte en una gran opción para quienes hacen turismo en suelo cordobés.

Muchas veces el turismo no tiene que irse a Europa para encontrar pueblos o ciudades parecidos a los de ese continente. Argentina cuenta con muchos sitios que combinan el verde de la naturaleza, los lagos, ríos o arroyos y las casonas antiguas.

En este caso, Córdoba es la que se luce en ese aspecto, ya que La Cumbre es un pequeño poblado aún conservador de esas estructuras típicas del Viejo Continente. A eso se le suma su tranquilo y bello entorno natural, el cual termina de transformarlo en una opción perfecta para quienes se animen a visitarlo.

La Cumbre se ubica en el Valle de Punilla, al noroeste de Córdoba. Está a unos 94 kilómetros de la capital provincial. La declaratoria como poblado histórico nacional responde a su estilo arquitectónico inglés.

La Cumbre es un poblado cordobés con arquitectura inglesa que está rodeado de naturaleza.

La localidad no posee una fecha formal de fundación, pero se toma oficialmente el 30 de octubre de 1585. El teniente gobernador de Córdoba le entregó tierras a los hijos del capitán Bartolomé Jaime, cofundador de la provincia. Si bien pasaron por varios dueños y subdivisiones, no logró expandirse hasta su llegada a manos de Jerónimo de Quevedo.

Si bien mantiene la esencia de un pueblo, el turismo de aventura tiene un rol fundamental para quienes visitan La Cumbre . Allí se puede realizar vuelo libre en parapente y ala delta en Cuchi Corral, uno de los miradores naturales existentes en el lugar.

Además, el senderismo, trekking y mountain bike también forman parte de la experiencia. Los circuitos de Sierras Chicas y el Río Pintos están preparados para estas actividades, y se puede subir al Cristo Redentor, una escultura de 9 metros ubicada en la cima del cerro La Cruz, donde se obtiene una vista panorámica de 360º de la localidad.

Villa El Paraíso, uno de los barrios de Cruz Chica, está orientado a quienes buscan conocer la historia local. En el lugar se conserva la residencia donde vivió Manuel Mujica Lainez, célebre escritor argentino. Se mantiene intacta y allí yacen sus colecciones de arte, biblioteca personal y los jardines diseñados por el paisajista Carlos Thays.

A esto se le suman los recorridos por los barrios residenciales, como Granja de Funes, donde aún permanecen las casonas y mansiones hechas al estilo británico construidas a principios del siglo XX. Este recorrido puede realizarse en bicicleta o a pie, y existen guías habilitados para entender mejor el significado de estas estructuras.

En cuanto a la gastronomía, la Ruta de las Casas del Té y Delicias es algo casi obligatorio. Se pueden disfrutar infusiones típicas de Gran Bretaña y la pastelería artesanal de estilo europeo. Además, hay fábricas artesanales de alfajores y chocolates emblemáticas en la zona.

Finalmente, la aventura culinaria termina en Domaine de Puberclaire, un campo de cultivo de lavanda con oferta de productos alimenticios y de cuidado personal hechos con esta planta.

Cómo ir hasta La Cumbre

Para llegar en vehículo desde la capital provincial, el viaje estimado es de casi dos horas. Se toma la Ruta Provincial E53 hasta ingresar a Río Ceballos. Allí estará la bifurcación señalizada hasta el Camino del Cuadrado, el cual descenderá hasta Valle Hermoso. Desde ahí solo queda empalmar con la Ruta Nacional 38 por 20 kilómetros hasta llegar a la localidad.

Quienes no cuenten con un auto, tendrán la oportunidad de tomar un micro interurbano en la Terminal de Ómnibus de Córdoba. Hay servicios continuos a lo largo del día y el recorrido llega hasta la terminal del pueblo.