El rincón serrano de Córdoba poco conocido que es ideal para recargar energías + Agregar ámbito en









Este lugar cordobés es una de las joyas menos concurridas de la provincia, pero quien lo visita encuentra el lugar perfecto para descansar.

Un rincón cordobés perfecto para desconectarse en una escapada tranquila. Jmmuguerza

La provincia de Córdoba representa una de las grandes alternativas para el turismo nacional, aunque buena parte de sus visitantes suele concentrarse en los destinos serranos más conocidos. Sin embargo, quienes buscan opciones menos concurridas pueden encontrar pequeñas localidades donde el río y las sierras alcanzan para planear una escapada ideal para recargar energías.

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En ese contexto aparece La Paisanita, una pequeña comuna del Valle de Paravachasca atravesada por el río Anisacate. El pueblo cuenta con un balneario natural y distintas actividades al aire libre para aprovechar tanto el agua como los caminos de los alrededores.

El Honguito es una parada obligatoria al visitar este rincón cordobés. Jmmuguerza Dónde se ubica La Paisanita La Paisanita se ubica en el departamento Santa María, dentro del Valle de Paravachasca, en la provincia de Córdoba. Forma parte de las Sierras Chicas y se encuentra a unos 50 kilómetros de la capital provincial.

El pueblo está atravesado por el río Anisacate, cuyo cauce pasa entre sierras bajas y acompaña buena parte de la localidad. Sobre sus márgenes se encuentran las playas y el balneario, principales puntos para las actividades turísticas de la zona.

Qué se puede hacer en La Paisanita El principal protagonista es el río Anisacate, con algunos balnearios emblemáticos de los alrededores. Entre ellos aparece El Hongo, con una estructura particular que merece ser visitada. Quienes primero se acercan a las playas, de arenas finas y muy limpias, pueden disfrutar de una jornada más que relajante.

El mirador del cerro es otro de los puntos obligatorios para el turismo. Allí se encuentra la Capilla Nuestra Señora de Luján y un sitio privilegiado para observar el imponente Valle de Paravachasca. También se puede realizar trekking y senderismo de montaña, con distintos circuitos de baja dificultad para transitar en familia sin ningún tipo de complicación. Desde esos caminos se aprecia mejor la tranquilidad de un pueblo rodeado de sierras y marcado por la presencia del curso de agua. Finalmente, El Honguito es uno de los puntos más importantes en cuanto a la infraestructura de la localidad. Se trata de un mirador circular construido en medio del río, con un balcón desde donde se puede observar el entorno sobre el Anisacate y tener una experiencia distinta a la habitual en otros sitios parecidos de la provincia. Cómo ir hasta La Paisanita Desde Córdoba capital, el recorrido en auto es de unos 50 kilómetros y demanda alrededor de 50 minutos. Hay que tomar la Ruta Provincial 5, continuar por la Ruta Provincial C-45 y luego seguir por el Camino de los Pioneros hasta ingresar a la comuna. Para viajar sin auto, hay colectivos interurbanos desde la Terminal de Ómnibus Córdoba hasta Alta Gracia. El servicio tiene una frecuencia aproximada de 20 minutos y tarda cerca de una hora; desde la terminal de esa ciudad, el tramo restante hasta La Paisanita se completa en taxi o remís.

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