El fascinante pueblo de Corrientes a orillas del Iberá ideal para conectar con la fauna y la naturaleza

Este imponente rincón correntino es conocido por conectar al turista con su entorno natural, lo que le valió un reconocimiento importante.

Corrientes no suele ser la primera opción para el turismo en el norte, ya que Misiones suele llevarse gran parte de quienes recorren esa zona del país. Pero hay algo capaz de convertirla en un punto de interés para muchos curiosos: su imponente entorno natural.

Este ofrece una particularidad difícil de encontrar en otros lados: sitios donde la paz y la naturaleza se combinan para ofrecer a los visitantes la oportunidad de observarlas en todo su esplendor. Colonia Carlos Pellegrini es una alternativa diferente, pero digna de ser conocida por quienes quieren no solo seguir la fauna de cerca, sino compartir el mismo espacio donde habitan los animales a diario.

Colonia Carlos Pellegrini se ubica en el centro de Corrientes, dentro del departamento San Martín . Está a unos 360 kilómetros de la capital provincial y a 120 kilómetros de la ciudad de Mercedes, el punto turístico de mayor concentración más cercano.

Este espacio correntino es una gran alternativa para los turistas, en especial si buscan ver de cerca la particular fauna que lo habita.

Es considerado un pueblo ecológico, con apenas 1.200 habitantes. Entre sus principales reconocimientos está haber sido incluida por ONU Turismo dentro del programa "Best Tourism Villages". Allí la destacan por su equilibrio entre desarrollo, conservación ambiental y preservación de especies.

El principal atractivo está en la Laguna Iberá . Allí se pueden realizar paseos en lancha para observar la fauna desde un lugar privilegiado. Los carpinchos están entre los más aclamados por el público y son los más sociables, aunque los yacarés, tanto el negro como el overo, y los ciervos de los pantanos también se roban el protagonismo.

Para quienes quieren pasar inadvertidos y encontrar a los animales más tímidos, la canoa a botador es una excursión silenciosa e ideal para este propósito. Las aves suelen alejarse ante el mínimo ruido. Por eso, esta es la mejor forma de avistar especies playeras destacadas por sus colores.

El senderismo es otra forma de aprovechar la visita. Portal Laguna Iberá, ubicado antes de cruzar el puente de acceso al pueblo, conecta con tres circuitos imponentes: Los Montes, donde se escuchan y ven monos carayá; Cerrito, con una vista panorámica de la región; y Carayá, el de menor dificultad y centrado en la flora correntina.

Para los más valientes, el safari nocturno en vehículo o a pie es una experiencia tan distinta como interesante. Durante la noche, la oferta de fauna cambia notablemente y se pueden ver vizcachas, otros tipos de yacarés, aves nocturnas y zorros de monte.

Finalmente, Colonia Carlos Pellegrini es un sitio para descansar y recargar energías, ya que su tranquilidad es uno de sus principales atractivos. Recorrer sus calles invita a conocer la plaza principal, la Capilla de Itatí y a encontrar artesanías únicas hechas a mano con espartillo, cuero y madera, todas elaboradas por los mismos pobladores.

Cómo ir hasta Colonia Carlos Pellegrini

El viaje en auto no es para nada corto y demanda cerca de 6 horas. Se empieza por la Ruta Nacional 12 desde la capital correntina y luego se toma la Ruta Nacional 118 para empalmar con la Ruta Nacional 119 y llegar a Mercedes. Desde allí, el recorrido continúa por la Ruta Provincial 40 hasta la localidad.

Quienes no cuenten con vehículo propio deberán hacer un trayecto más largo. Se debe viajar en micro desde la Terminal de Ómnibus de Corrientes con destino a Mercedes. Una vez allí, la única alternativa es contratar una combi o buscar un remís que llegue al pueblo.