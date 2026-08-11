El tranquilo rincón de Mendoza oculto entre arroyos y senderos que pocos conocen

Sin contar con la popularidad de los lugares más conocidos, este espacio de Cuyo es una de las joyas ideales para vivir una experiencia distinta en la provincia.

Mendoza es una provincia que sabe cómo ofrecer más de un rincón para el turismo . Entre las opciones más populares se destacan el Parque General San Martín, San Rafael, el Parque Provincial Aconcagua, Maipú o el Valle del Uco.

Pero además de estos espacios, hay alternativas con menor popularidad y sin nada que envidiarle al resto. Es allí donde aparece El Salto, con su propio encanto, la naturaleza como protagonista y una paz difícil de encontrar en otros lugares mendocinos.

El Salto es una localidad ubicada en el distrito de Potrerillos , dentro del departamento de Luján de Cuyo, en Mendoza. Está a 80 kilómetros de la capital provincial y es una de las zonas más interesantes de la precordillera.

Este rincón mendocino es una de las grandes joyas poco conocidas de la provincia.

El pueblo se encuentra a 2.100 metros de altura sobre el nivel del mar y está al pie del Cordón del Plata, una sección de la Cordillera Frontal de los Andes. Este poblado tiene una particularidad: lo cruzan el arroyo Blanco y el arroyo La Manga, ambos pertenecientes a la cuenca alta del Río Mendoza.

La principal actividad de El Salto es el trekking en la Quebrada de la Manga. Es lo más destacado del pueblo y ofrece dos formas de remontar el arroyo. Está el paseo corto, con una caminata de entre 2 y 3 kilómetros sin pendientes exigentes. El segundo es el trayecto largo, que abarca todo el sendero hasta la cascada y demanda casi 14 kilómetros.

La escalada y el rappel en cañadones naturales también están entre los atractivos para el turismo. El equipamiento se puede conseguir en varios puntos de la localidad y hay guías para principiantes, quienes pueden aprender allí mismo si deciden envalentonarse y probar esta actividad.

El montañismo cierra este amplio recorrido físico que demanda El Salto. La localidad sirve como base para los andinistas interesados en hacer cumbres sin la necesidad de alcanzar la dificultad extrema de la cordillera. Entre las alternativas aparecen el cerro Adolfo Calle o el Stepanek, aunque ambos requieren el equipo necesario y demandan dos días de expedición.

La gastronomía completa la visita. El chivito a la llama o al horno de barro es el gran protagonista, pero también existen alternativas más regionales. La carne a la masa o las empanadas mendocinas son excelentes opciones. Además, para el desayuno o los mates de la tarde, existen varios puntos donde los pastelitos criollos y las tortas fritas se llevan todos los elogios.

Cómo ir hasta El Salto

Para quienes tengan auto, el camino inicia desde la capital provincial por la Ruta Nacional 40. A la altura de Luján de Cuyo, se empalma con la Ruta Nacional 7 en dirección a Chile. Después de pasar la zona del Dique Potrerillos, hay que tomar la Ruta Provincial 89 y seguir derecho hasta la localidad.

Para quienes no cuenten con vehículo propio, desde la Terminal de Ómnibus de Mendoza hay un servicio de micro bastante limitado. Sale desde allí y llega hasta el centro de El Salto.