La ciudad de las lagunas en Buenos Aires perfecta para descansar en familia y desconectar de la rutina

A pocas horas de la Capital, reúne naturaleza, actividades al aire libre y propuestas para disfrutar durante un fin de semana.

Un destino ideal para hacer una pausa y cambiar de aire.

Cada vez más personas buscan alternativas para hacer una escapada de pocos días sin alejarse demasiado de casa. La combinación de espacios verdes, tranquilidad y propuestas recreativas convirtió a varios destinos de Buenos Aires en opciones elegidas para cortar con la rutina y disfrutar del aire libre.

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Entre esos lugares aparece una ciudad que logró construir una identidad ligada a sus espejos de agua y a las actividades que se desarrollan alrededor de ellos. Ya sea para pasar un fin de semana, compartir tiempo con chicos o simplemente bajar un cambio, ofrece propuestas para distintos perfiles de viajeros.

Con una oferta que combina paisajes naturales , gastronomía regional , pesca, deportes náuticos y paseos culturales, este rincón del noroeste de la provincia de Buenos Aires continúa ganando visitantes durante todo el año. Su cercanía con grandes centros urbanos también la convierte en una alternativa accesible para una salida de pocos días.

Junín está ubicado en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, a unos 260 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires . Gracias a su ubicación sobre importantes corredores viales, es uno de los principales centros urbanos de esa región y un punto de referencia para quienes recorren el interior bonaerense.

La ciudad es conocida como la ciudad de las lagunas debido a la presencia de varios espejos de agua que forman parte de su paisaje. Entre ellos sobresale la Laguna de Gómez , uno de los atractivos turísticos más importantes del distrito y un lugar muy elegido para descansar durante fines de semana largos y vacaciones.

Un paisaje que cambia con cada estación del año. Sitio Oficial Turismo Junín

Qué se puede hacer en Junín

La Laguna de Gómez concentra gran parte de las actividades recreativas. Allí es posible practicar pesca deportiva, navegar en kayak, realizar paseos en lancha o disfrutar de deportes acuáticos cuando las condiciones climáticas lo permiten.

El parque natural que rodea la laguna ofrece sectores para picnic, parrillas, senderos y amplios espacios verdes donde muchas familias pasan el día. También hay sectores destinados al camping y alojamientos cercanos para quienes prefieren quedarse varias jornadas.

Quienes buscan un plan más tranquilo pueden recorrer la costanera, observar aves o simplemente disfrutar del paisaje. El atardecer sobre el agua suele convertirse en uno de los momentos más elegidos para sacar fotos o compartir unos mates.

Dentro del casco urbano también hay alternativas interesantes. El centro comercial reúne cafeterías, restaurantes y locales gastronómicos donde se destacan platos típicos y productos regionales. Además, la ciudad cuenta con museos, espacios culturales y teatros que complementan la propuesta turística.

Una propuesta para quienes buscan una salida cerca de la ciudad. Sitio Oficial Turismo Junín

Cómo ir hasta Junín

Llegar a Junín desde la Ciudad de Buenos Aires resulta relativamente sencillo. En automóvil, el recorrido demanda alrededor de tres horas y media, dependiendo del tránsito y del punto de partida.

El acceso más habitual es por la Ruta Nacional 7, una de las principales vías que conecta el Área Metropolitana con el oeste de la provincia. El trayecto atraviesa distintas localidades bonaerenses y presenta estaciones de servicio y áreas de descanso a lo largo del camino.

También existen servicios de ómnibus de larga distancia que unen Buenos Aires con Junín de manera diaria. Para quienes prefieren no manejar, esta alternativa permite llegar directamente a la terminal de la ciudad y moverse luego mediante transporte local o remises.