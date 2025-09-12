El rincón mágico a solo dos horas de Buenos Aires: la combinación perfecta entre naturaleza y tradición

En el corazón de la Provincia se encuentra un pueblo que combina historia, cultura y una belleza natural admirable para el turismo.

La provincia de Buenos Aires es una caja de sorpresas. En su territorio esconde diferentes localidades dignas de conocer y maravillarse con su paisaje y construcciones. En el corazón bonaerense, con una estética que se remonta al siglo XIX, se encuentra General Rivas, un lugar ideal para el turismo de cercanía .

El pueblo tiene un encanto especial: calles empedradas y edificios antiguos que parecen haberse detenido en el tiempo. La arquitectura es un reflejo de su pasado, con edificios que datan de la época colonial y otros que muestran la influencia de la inmigración europea. Fue fundado en 1875 y pertenece al partido de Suipacha.

General Rivas se encuentra ubicado en el partido de Suipacha , en el noroeste de la provincia de Buenos Aires. El pueblo está situado a unos 140 km al oeste de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires , y esto lo convierte en un destino ideal para una escapada de fin de semana, o para realizar un estilo diferente de turismo en la provincia.

Una de las primeras opciones es disfrutar de las extensiones de espacios verdes que tiene el pueblo, realizando caminatas o cualquier actividad al aire libre como ciclismo . Además, se puede pasar un día de campo contemplando la naturaleza y contrastando con el agitado ritmo de la ciudad.

Por otro lado, los turistas pueden visitar el Museo histórico del pueblo y la Iglesia San José. Ambos edificios que remontan al siglo XIX. También, cada 16 de agosto se celebra la fiesta del pueblo, recordando a San Roque, santo patrono de la comunidad. La jornada incluye un desfile criollo, suculento almuerzo y destrezas en danzas y música.

También se realiza anualmente la Fiesta del Pan, donde muchos vecinos compiten con la elaboración de panificados en sus distintas variedades.

Otro de los lugares que se tienen que visitar es el Bar de Campo Don Guille, un bodegón clásico del pueblo que ofrece comidas típicas del campo y posee una arquitectura y ambientación que remiten a principios del siglo XX.

Cómo ir hasta General Rivas

Para llegar desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el camino más directo es a través de la Ruta Nacional 7, y comienza utilizando la Autopista Acceso Oeste con destino a Luján. Una vez llegado a la ciudad de Luján, se debe pasar a la Ruta Nacional 5 hasta Suipacha, donde se empalma con la Ruta 41 que llega directamente a General Rivas. El viaje dura aproximadamente 2 horas y media, dependiendo del tránsito.