El rincón escondido de La Pampa que te dejará encandilado con un paisaje de película

Con un entorno imponente y único, este sitio es una de las grandes alternativas de la provincia, ya que deja maravillados a sus visitantes.

Muchas veces, el paisaje juega un rol fundamental en el turismo a la hora de elegir un destino para visitar. En especial si está rodeado de actividades para que quienes se aventuran a conocerlo vivan una experiencia única en sitios que parecen sacados de una película de Hollywood.

En La Pampa hay un rincón que cumple con estos requisitos y maravilla a quienes lo escogen para sus vacaciones o una escapada rápida. Capaz de encandilar a cualquiera por su belleza, este sitio gana relevancia pese a tener opciones más populares alrededor.

Este lugar cuenta con un entorno único, ideal para sacar fotos y guardar un recuerdo acompañado de un paisaje difícil de conseguir en otras partes del mundo.

El Salitral Encantado , también conocido como Gran Salitral, se encuentra en el oeste de La Pampa , entre los departamentos de Puelén y Limay Mahuida. La ciudad más cercana para tomar como referencia es 25 de Mayo, ubicada a unos 80 kilómetros.

Este paisaje forma parte de la Ruta del Desierto y se distingue por sus salinas, bajos y lagunas temporarias . Está dentro de un sector del oeste provincial donde el terreno puede cambiar mucho según la presencia de agua, el viento y la luz del día.

Qué se puede hacer en el Salitral Encantado

En el Salitral Encantado se pueden realizar recorridos a pie por una superficie que varía entre sectores secos de sal y zonas con agua baja, según las lluvias y la época del año. El terreno forma parte de un ambiente salino de gran extensión, con áreas abiertas donde se distinguen la planicie blanca, los bordes del salitral y los cambios de textura que deja el agua al retirarse.

También se hacen excursiones guiadas vinculadas a la observación del ambiente natural y a los registros culturales de la zona. En el área se mencionan huellas de pueblos originarios, además de especies adaptadas al oeste pampeano, como la mara, el guanaco, el puma y la tortuga terrestre.

Otra de las actividades asociadas al Salitral Encantado es el carrovelismo, que consiste en desplazarse en carros livianos impulsados por una vela. Esta práctica depende del viento y del estado de la superficie, por lo que su realización queda sujeta a las condiciones del día. También se menciona el paratrike, una modalidad de vuelo con parapente motorizado que se organiza con operadores turísticos.

El recorrido por la zona puede combinarse con sectores cercanos del oeste de La Pampa, como la Meseta del Fresco, ubicada en el área de influencia del Gran Salitral. Ese entorno suma formaciones de barda, caminos rurales y puntos de observación del paisaje salino, dentro de un circuito que suele tomarse desde la ciudad de 25 de Mayo.

Embed - EL GRAN SALITRAL

Cómo ir hasta el Salitral Encantado

Desde Santa Rosa hay que viajar hacia el oeste de la provincia hasta llegar a La Reforma, a unos 257 kilómetros de la capital provincial. Desde esa zona se continúa por la Ruta Provincial 20, conocida como Ruta del Desierto, en dirección al oeste, hasta el cruce con la Ruta Provincial 23.

Es un camino de tierra recto, de unos 23 kilómetros, que llega al sector sudoeste del Gran Salitral, cerca de Puesto La Porfía y la aguada Los Toros. No hay un micro que deje al visitante en el sitio: el tramo final se hace en vehículo particular, traslado privado o contratando una excursión.