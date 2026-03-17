El rincón de Neuquén que cuenta con una ciudad encantada y casas fantasmas + Seguir en









Quienes buscan una experiencia diferente de turismo, tienen como parada obligatoria este lugar donde lo paranormal cobra otro sentido.

Este sitio destaca por la historia que cuenta y guarda muchos misterios sin resolver. NEUQUEN INFORMA

El turismo en Argentina viene con un sinfín de variedades para ofrecerle al público, así cualquier tipo de visitante tiene más de una opción para disfrutar de cada destino. El sur se destaca por contar con naturaleza, aventura, gastronomía e historia, pero este lugar en particular se impone por su estilo.

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Con mitos que recorren la Patagonia de punta a punta, cada vez son más quienes se animan a reconocer esta localidad. Sus leyendas, sumadas a su infraestructura antigua, son la combinación ideal para disfrutar de algo más que unas simples vacaciones, sin el ritmo ni el ruido de las grandes ciudades del resto del país.

taquimilan Turismo Neuquén Son muchos los mitos que rodean a este misterioso lugar del sur argentino. Turismo Neuquén Dónde se ubica Taquimilán Taquimilán se encuentra en el departamento Ñorquín, en la región norte de la provincia de Neuquén. Está situado a unos 15 kilómetros de la ciudad de Chos Malal, en un área dominada por la Cordillera del Viento y cerca de la frontera con Chile.

El pueblo está asentado al pie del cerro Naunau, a una altura de 1.050 metros sobre el nivel del mar. Su posición lo ubica cerca del río Neuquén, dentro de un valle caracterizado por el terreno de piedra y los vientos típicos de la zona cordillerana, marcando el límite con el resto de los parajes del norte.

Qué se puede hacer en Taquimilán para el turismo Una de las actividades principales es visitar la Ciudad Encantada, un conjunto de rocas en el cerro Naunau que tienen formas de edificios y torres por el desgaste natural del clima. Los visitantes caminan por el lugar para ver estas siluetas que, según los vecinos, son escenario de apariciones de luces nocturnas y ruidos que no tienen explicación para los pobladores.

Se puede recorrer el antiguo campamento minero y las casas de piedra y barro que pertenecieron a la extracción de carbón hace décadas. Las construcciones, oficinas y viviendas de los trabajadores siguen en pie, permitiendo caminar entre ruinas que conservan el ambiente de un pueblo fantasma ideal para sacar fotos e investigar cómo se vivía durante el auge de esa industria. La gastronomía ofrece el chivito criollo del norte neuquino cocinado al asador, un plato que tiene reconocimiento legal por su calidad regional. También se consume habitualmente el ñaco, que es trigo tostado y molido, junto con el mote y el charqui, que es carne seca, alimentos elaborados por los crianceros locales siguiendo tradiciones muy antiguas. El lugar cuenta con senderos para caminar que bordean el arroyo local y permiten ver de cerca el vuelo de los cóndores. Estos recorridos llegan hasta miradores naturales desde donde se observa la magnitud de las montañas nevadas de la cordillera sin los amontonamientos de gente que suelen tener otros puntos más conocidos de la provincia. Taquimilán Aire de Santa Fe Aire de Santa Fe Cómo ir hasta Taquimilán Para llegar en auto se debe viajar por la Ruta Nacional 40 hasta la ciudad de Chos Malal y luego tomar el desvío por la Ruta Provincial 29. El trayecto desde Neuquén capital es de unos 400 kilómetros de asfalto, lo que representa aproximadamente cinco horas de viaje para completar el camino hasta la entrada del pueblo. En caso de utilizar transporte público, hay que tomar un colectivo de larga distancia hasta la terminal de Chos Malal. Desde ese punto, el tramo final se completa contratando un taxi, un remís o utilizando los transportes locales que unen ambas localidades varias veces al día, ya que la cercanía permite un traslado rápido y directo.

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