El rincón secreto de Mendoza que oculta una cascada sorprendente y un nombre muy peculiar

Este destino mendocino es una verdadera aventura para el turismo, el cual decide explorarlo por la manera particular que tiene de llamarse.

Considerado como un paraíso oculto en la provincia mendocida, este sitio es llamado de una forma muy particular.

Mendoza cuenta con varias alternativas para el turismo nacional e internacional, con rincones más que conocidos que se sienten atraídos por su impactante entorno natural y sus vinos de alta calidad. Los más populares suelen concentrar las grandes cantidades de visitantes, pero hay otros destinos poco conocidos que son ideales para explorar sin tanta aglomeración.

Es aquí donde este rincón mendocino se destaca, ya que además de tener un impacto visual que lo convierte en una parada obligatoria, también llama la atención por su particular nombre, que lo termina de transformar en ese lugar a descubrir.

El Chorro de la Vieja es una cascada espectacular que se encuentra en el Valle de Uco , específicamente en el departamento de Tunuyán , dentro de la provincia de Mendoza . Este salto de agua de aproximadamente 40 metros de altura nace en las entrañas de la montaña y forma parte del majestuoso paisaje de la precordillera andina.

Este sitio consigue asombrar a todos, ya que tiene un nombre muy particular que atrae al turismo.

La zona está enmarcada en las cercanías del Manzano Histórico, un punto de referencia clave para recorrer la región. El entorno natural presenta un microclima particular con abundante humedad, lo que favorece el crecimiento de una densa vegetación que contrasta con la aridez característica de otras zonas mendocinas.

El atractivo principal del lugar es el senderismo por un camino que bordea constantemente el Arroyo de la Guardia Vieja . La caminata hacia la base de la cascada exige recorrer unos 3 kilómetros entre ida y vuelta, lo que demanda aproximadamente una hora de marcha tranquila.

Durante el trayecto, el terreno obliga a sortear piedras de gran tamaño, cruzar pequeños tramos del curso de agua y subir escalones rocosos naturales, convirtiendo la excursión en una verdadera aventura de nivel moderado ideal para toda la familia.

Una vez en la base, el impacto visual de la caída de agua de 40 metros contra las rocas de granito es el premio mayor del recorrido. El entorno es perfecto para el avistaje de flora y fauna local, donde es muy frecuente observar grandes helechos, flores coloridas y lagartijas mimetizadas con la piedra.

Además, las inmensas paredes que rodean la cascada son el escenario para ver de cerca el vuelo de los cóndores andinos, que suelen anidar en las zonas más altas de estos macizos.

Para quienes buscan un poco más de adrenalina, las laderas rocosas funcionan como el escenario perfecto para practicar escalada deportiva, rappel y tirolesa. También es un punto muy elegido por fotógrafos de naturaleza que buscan capturar el contraste entre el agua blanca y el verde intenso de la vegetación que crece gracias al vapor constante del salto.

Al ser un área protegida, el silencio y la pureza del aire son parte fundamental de la experiencia, lejos del ruido de las ciudades.

Embed - CHORRO de la VIEJA y el VIEJO l Tunuyán, Mendoza

Cómo ir hasta el Chorro de la Vieja

Para llegar a este rincón natural, el punto de partida obligado es la ciudad de Tunuyán. Desde allí, es necesario tomar la Ruta Provincial 94 en dirección al oeste, adentrándose hacia la Cordillera de los Andes. El camino pavimentado conduce directamente hasta la zona del Manzano Histórico, un trayecto pintoresco que permite ir apreciando la inmensidad del paisaje montañoso.

Una vez superado el polo turístico del Manzano, la ruta se transforma y continúa hacia el sector donde antiguamente funcionaba un puesto de Gendarmería Nacional. En este punto exacto comienza la huella peatonal que bordea el arroyo. La caminata final solamente puede realizarse a pie, por lo que resulta indispensable dejar los vehículos estacionados en las zonas habilitadas y continuar el último tramo equipado con calzado adecuado para la montaña.