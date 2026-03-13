3 pueblos imperdibles de Argentina que son perfectos para recorrer a pie y explorar sus paisajes

Estos tres puntos del país son ideales para pasar unas vacaciones perfectas, ya sea en familia o con amigos.

Argentina cuenta con paisajes dignos de ver por todos sus habitantes y quienes quieran visitarlos desde afuera, por lo que es normal que el turismo busque distintos puntos del país para visitar. Para quienes están en planes de realizar caminatas para ver paisajes imponentes, existen opciones que encajan a la perfección.

Estos tres puntos no tienen mucho en común una vez explorados, pero cada uno logra conectar a sus visitantes con sus tierras e historias, además de dejarlos enamorados ante la gran cantidad de belleza natural que los rodea. También cuentan con actividades tanto para grupos de amigos que buscan grandes aventuras, como para familias con chicos que prefieren circuitos más tranquilos para recorrer.

Ubicado en el corazón de la provincia de San Luis , este antiguo pueblo minero destaca por sus pintorescas calles empedradas y sus construcciones rústicas de piedra que conservan la historia viva de la región. Al caminar por sus senderos peatonales, los visitantes se encuentran inmersos en un valle rodeado de sierras imponentes , donde el silencio solo es interrumpido por el sonido del viento y el curso de los arroyos cercanos.

Estos lugares son ideales para recorrerlos a pie, ya sea en soledad, con amigos o en familia.

Las actividades principales giran en torno a la naturaleza y el pasado del lugar, siendo la excursión al interior de las antiguas minas de oro una de las experiencias más elegidas por las familias. Quienes buscan más aventura pueden optar por realizar expediciones de senderismo hacia el cerro Tomolasta o visitar la impactante Gruta de Inti Huasi, un yacimiento arqueológico que resguarda el legado de las culturas prehistóricas de la zona.

En cuanto a la oferta gastronómica, el lugar invita a sentarse a la mesa para disfrutar de platos abundantes y bien tradicionales. Los restaurantes locales se especializan en servir carnes a la parrilla y costillares a la cruz , acompañados por sabores típicos que se pueden coronar con una visita a las casas de té para probar dulces regionales.

San Luis presenta una alternativa más que interesante para el turismo, ya que se puede explorar su entorno natural y aprender de la historia de La Carolina.

La Cumbrecita

Escondida entre bosques de pinos y senderos montañosos en la provincia de Córdoba, esta aldea de estilo alpino funciona como una verdadera reserva natural donde el peatón es el único protagonista. Su arquitectura de madera y techos a dos aguas traslada automáticamente a los caminantes a un típico pueblo europeo, rodeado de un entorno verde que cambia de color con el paso de las distintas estaciones del año.

La propuesta de entretenimiento es tan variada como su paisaje, ofreciendo desde paseos tranquilos por la ribera del Río del Medio hasta desafíos de altura para los más aventureros. Los senderos señalizados conducen hacia saltos de agua cristalina como La Cascada o La Olla, mientras que los parques ubicados en la cima de los árboles permiten practicar tirolesa y arborismo con vistas panorámicas increíbles de todo el valle cordobés.

La Cumbrecita LaCumbrecita.gob.ar La Cumbrecita guarda un encanto típico de pueblo europeo, sumado a su imponente entorno natural. LaCumbrecita.gob.ar

El paseo no está completo sin hacer una pausa para degustar las delicias que caracterizan a este rincón centroeuropeo en plena sierra. La cocina del pueblo brilla con platos tradicionales como el goulash con spätzle o las clásicas salchichas alemanas, dejando siempre un espacio para la tarde-noche, donde las cervezas artesanales y las porciones de tortas caseras servidas en las tradicionales confiterías se roban toda la atención.

Villa Traful

Situada en la Patagonia, esta tranquila aldea de montaña se levanta a orillas del inmenso lago que le da nombre, ofreciendo un refugio virgen lleno de encanto y naturaleza pura. Sus calles de tierra y sus miradores naturales invitan a caminar sin prisa, disfrutando de un paisaje dominado por playas de piedras, aguas de un azul profundo y bosques inmensos que parecen sacados de un cuento.

El contacto con el entorno es absoluto y las propuestas de turismo activo aprovechan cada rincón geográfico de la villa. Navegar el lago para maravillarse con el famoso bosque sumergido es una excursión obligada, al igual que adentrarse a pie por los senderos que llevan a las cascadas cercanas, o disfrutar de jornadas de pesca deportiva en arroyos cristalinos donde habitan especies muy codiciadas por los pescadores.

Villa Traful Diario 7 Lagos Villa Traful es una de las grandes atracciones con las que cuenta La Patagonia. Diario 7 Lagos

Para reponer energías después de un día al aire libre, la gastronomía local despliega todo el sabor de la Patagonia austral en sus restaurantes y patios cerveceros. Los menús destacan por ofrecer pastas caseras, carnes ahumadas y platos icónicos de la región como la trucha fresca o el ciervo, logrando que la experiencia culinaria esté a la altura del imponente entorno natural que rodea cada rincón de la aldea.