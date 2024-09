Enzo Bianchi Gran Malbec 2021: un ícono entre los mejores del mundo

Fue distinguido con el “Master” en The Global Malbec Masters 2024, organizado por The Drinks Business, una publicación de referencia con sede en Londres que se especializa en vinos y licores.

Bodegas Bianchi alcanzó un nuevo hito en su historia con el Enzo Bianchi Gran Malbec 2021, que fue distinguido con el prestigioso trofeo “Master” en The Global Malbec Masters 2024 . Este reconocimiento es uno de los más influyentes en el mundo del vino y ha sido organizado por The Drinks Business , una publicación de referencia con sede en Londres que se especializa en vinos y licores.

Un certamen de renombre

The Global Malbec Masters es parte de una serie de competencias conocidas como The Global Masters, lanzadas en 2013. Lo que distingue a estas competiciones es que se enfocan en evaluar los vinos únicamente en función de su estilo y precio, dando a cada etiqueta la oportunidad de brillar por su calidad. El jurado está compuesto por expertos de nivel internacional, como Masters of Wine, Master Sommeliers y compradores de vinos experimentados, quienes catan a ciegas los productos que compiten.