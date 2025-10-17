Esta es la mejor forma de consumir la espinaca y que no pierda sus propiedades







Los especialistas en nutrición explicaron cómo incorporar este vegetal a la dieta para aprovechar al máximo sus beneficios.

La espinaca es un superalimento que tiene muchos beneficios en el cuerpo. Gentileza - VeggieHarvest

La espinaca es una de las verduras más completas que existen por su gran aporte de vitaminas, minerales y antioxidantes. Por su versatilidad, puede usarse en una gran variedad de comidas, desde ensaladas hasta guisos o licuados verdes. Los expertos en nutrición recomiendan consumirla con frecuencia, pero sin exceso.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Si se comen porciones equilibradas a lo largo de la semana, se puede obtener sus nutrientes sin afectar otras funciones del organismo. Los que más saben del tema dicen que el secreto está en cómo se prepara y se combina con otros alimentos.

jugo espinaca y guayaba.jfif

Beneficio de la espinaca Es considerada como un "superalimento" y ofrece múltiples ventajas para la salud. Es la fuente natural de vitaminas A, C, E y K, además de magnesio, hierro y calcio, que son esenciales para fortalecer el sistema inmunológico y mantener tanto los huesos como los músculos en buen estado.

Su alto contenido de fibra contribuye a mejorar la digestión y prolongar la sensación de saciedad, lo que tambien puede colaborar con el control del peso corporal. De todas formas, los nutricionistas dicen que las personas que consumen anticoagulantes deben prestar atención a la cantidad de espinaca que incorporan en su dieta, ya que su contenido de vitamina K puede interferir con la acción de ciertos medicamentos.

Además, este vegetal cuenta con oxalatos, que en grandes cantidades pueden afectar a quienes padecen cálculos renales. Cómo consumir la espinaca para aprovechar sus nutrientes Los especialistas coinciden en que la espinaca cocida es la mejor forma de obtener la mayor cantidad de nutrientes posibles. Al cocinarla, su contenido de betacarotenos, tiamina, riboflavina, calcio y magnesio se vuelve más aprovechable para el cuerpo. Hervirla levemente o saltearla al vapor ayuda a conservar sus propiedades sin perder sabor ni textura. Además, el calor reduce la presencia de oxalatos, lo que la vuelve más segura para personas con problemas renales. Otra opción saludable es combinar la espinaca con alimentos ricos en vitamina C, como el tomate o el limón, ya que esto mejora la absorción del hierro vegetal. Pero ingerirla cruda en grandes cantidades puede limitar la asimilación de algunos minerales.

Temas Ciencia