Este es el significado de firmar con tus iniciales, según la psicología

Según las ciencias de la psicología y la grafología, la forma en la que haces tu firma puede revelar algunos aspectos de tu personalidad.

La firma es mucho más que hacer garabatos. Firmar con iniciales puede revelar aspectos clave de la personalidad. Pexels

Cada día se revelan nuevos significados ocultos detrás de las cosas más simples y mundanas, ya sea una firma, un gesto o una acción que se puede confundir con un reflejo. Lo cierto es que la psicología tiene material de sobra para analizar de la vida cotidiana y no es algo que pase desapercibido.

En el caso de la escritura, la firma es una decisión muy importante en la vida de un adulto. No consiste solamente en garabatear letras o palabras, es meramente algo que elegimos para que nos represente. Por lo tanto, la forma en la que se firma dice mucho sobre las personas.

firma Qué significa firmar con las iniciales según la psicología La Revista Latinoamericana de Psicología publicó en 2021 un trabajo que explica que la manera en la que se firma se puede relacionar con la autoimagen y la necesidad de diferenciarse entre los demás. En el caso de firmar con iniciales, se intenta proyectar misterio, marcar un notable reserva emocional o generar una impresión de autoridad.

En otro caso, la Universidad Autónoma de Madrid presentó un estudio en el que se destaca que la firma no es un acto inconsciente en su totalidad, sino que responde a las llamadas decisiones cognitivas. Esto conectaría de forma directa la ciencia el comportamiento humano y la influencia de la cultura en el proceso de la construcción de la identidad.

Lo que dice la grafología Según la grafología (una herramienta sumamente utilizada en evaluaciones personales), el análisis no se aleja mucho de las deducciones de los psicólogos. Puede indicar un intento de simplificar las cosas, pero también reflejar protección emocional ante los otros. La Sociedad Internacional de Grafología Aplicada describió en uno de sus estudios que firmar con iniciales puede mostrar una tendencia a la introspección y el control.

Si se lo mira desde la perspectiva de la salud mental, esto se puede asociar con fortalezas o con desafíos. Ya sea desde tener una gran capacidad para concentrarse o una dificultad considerable para mostrarse ante el mundo. Lo único seguro es que la firma es una marca personal, y por lo tanto, está cargada de nosotros, así que vale la pena analizarla porque se puede tratar de una ventana del alma.

