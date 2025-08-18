Salud: un estudio científico reveló que las células del cuerpo cambian de forma para tratar las heridas







Los científicos de la Universidad de Birmingham, de Reino Unido, descubrieron que el retículo endoplasmático (RE) de las células epiteliales cambian de forma de diferentes maneras.

La cicatrización ocurre cada vez que alguna persona se le produce alguna herida. Freepik

La cicatrización, el proceso biológico en el que el cuerpo repara los vasos sanguíneos dañados y la piel fabrica colágeno para reconectar el tejido roto, ocurre cada vez que alguna persona se accidenta y se le produce alguna lesión. En las últimas horas, un nuevo estudio reveló que las células del cuerpo cambian su forma para cerrar los espacios de las heridas.

Los científicos de la Universidad de Birmingham, de Reino Unido, descubrieron que el retículo endoplasmático (RE) de las células epiteliales cambian de forma de diferentes maneras. Las mismas recubren las superficies internas y externas del cuerpo, lo que forma una barrera que protege contra daños físicos, patógenos y deshidratación. De esta manera, desempeñan un papel fundamental en la absorción de nutrientes y la eliminación de productos de desecho, así como en la producción de sustancias como enzimas y hormonas.

En concreto, esto se produce en una parte de la célula la cual se flexiona dependiendo de la curva del espacio y de la organización de las estructuras internas de la célula. De esta manera, los investigadores explican que cuando un espacio tiene bordes convexos, las células utilizan un movimiento de arrastre con extensiones anchas y planas, pero en el caso de los bordes cóncavos se produce un movimiento de bolsa, en el que las células se contraen para juntar los bordes.

celulas de piel.jpg Las células de la piel se encuentran principalmente en tres capas: la epidermis, la dermis y la hipodermis Qué dijeron los especialistas sobre el método utilizado Los científicos utilizaron técnicas especializadas para crear pequeños huecos en las capas celulares y emplearon modelos matemáticos y de imagen avanzados para comprender cómo el retículo endoplasmático cambia de forma y ayuda a las células epiteliales a moverse.

"La cicatrización de las heridas es una respuesta importante a las lesiones. Nuestro estudio abre nuevas vías para explorar los mecanismos que subyacen al cierre de los huecos epiteliales y sus implicaciones más amplias para la salud y la enfermedad, al identificar una nueva función del RE en este proceso", indicó Simran Rawal, del Instituto Tata de Investigación Fundamental de Hyderabad, en India, que realizó la mayor parte de los experimentos. Además, agregó que el papel del retículo endoplasmático en el movimiento celular no es solo "un descubrimiento científico fascinante, sino también un potencial cambio revolucionario para diversos tratamientos y terapias médicas".

Por su parte, el doctor Pradeep Keshavanarayana, que desarrolló el modelo matemático cuando era investigador en la Universidad de Birmingham mencionó: "El uso de modelos matemáticos para comprender cómo se reparan las células puede conducir a mejores tratamientos para las heridas, nuevos métodos para regenerar tejidos dañados o una mejor comprensión de cómo se propagan las células cancerosas, lo que daría lugar a nuevas estrategias para prevenir o ralentizar la metástasis". lastimadura El retículo endoplasmático (RE) de las células epiteliales cambian de forma de diferentes maneras Por otro lado, el profesor Fabian Spill, de la Universidad de Birmingham, comentó que "este proyecto es un gran ejemplo de colaboración interdisciplinaria fructífera. Anteriormente, estudiamos las monocapas endoteliales, que son las células que recubren los vasos sanguíneos, e investigamos cómo las características mecánicas y geométricas regulan los espacios en la monocapa que pueden causar fugas". Por último explicó que los experimentos mostraron una "relación novedosa e inesperada" entre los orgánulos y la forma de las células y el comportamiento de la monocapa, por lo que la combinación de esos experimentos de Simran y sus colaboradores con el modelo matemático desarrollado por Pradeep condujo a la "identificación de un nuevo mecanismo mediado por orgánulos para detectar la mecánica y la geometría".

