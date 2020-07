Hamburguesas de búfalo, el menú que crece entre los cordobeses

View this post on Instagram

SABOR IMBATIBLE Con cheddar , champiñones , tomates asados, panceta , queso azul, o solas, las opciones son mil para degustar nuestras hamburguesas tiernas y jugosas ¿QUÉ ESPERÁS PARA PROBARLAS? Animate a algo nuevo! Encarganos por whatsapp al 0351-662030 Hacemos envío a domicilio