El importante trámite de ANSES para poder acceder a la jubilación en 2026

Esta es la información que debés conocer respecto a la reglamentación que aplica el organismo previsional para el pago de sus prestaciones.

Los canales oficiales de ANSES permiten consultar la situación previsional, revisar aportes registrados y gestionar turnos para iniciar el trámite correspondiente.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) mantiene vigente un mecanismo destinado a personas que llegaron a la edad jubilatoria sin completar los 30 años de aportes exigidos por el sistema previsional argentino. El programa permite regularizar períodos faltantes , mediante un esquema de pagos en cuotas.

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El sistema forma parte del Plan de Pago de Deuda Previsional , una herramienta aprobada por ley que apunta especialmente a trabajadores con períodos laborales informales o sin registración. ANSES permite cancelar los aportes adeudados a través de descuentos mensuales aplicados directamente sobre el haber jubilatorio.

Muchas personas alcanzan la edad mínima requerida para jubilarse, pero no reúnen la cantidad de contribuciones necesarias para iniciar el trámite previsional . Frente a esa situación, el organismo sostiene este régimen de regularización como una de las principales alternativas para acceder a la jubilación ordinaria.

El esquema contempla distintas modalidades , según la situación previsional de cada solicitante. ANSES también estableció condiciones específicas para hombres y mujeres en relación con los períodos que pueden incorporarse dentro del plan.

Quiénes pueden acceder al plan de ANSES para jubilarse sin los aportes completos

El régimen está dirigido a mujeres y hombres que ya alcanzaron la edad mínima jubilatoria, pero todavía no cuentan con los 30 años de aportes requeridos por ley. Las mujeres pueden acceder al sistema desde los 60 años. Los hombres, en cambio, podrán ingresar al plan a partir de los 65 años.

ANSES permite regularizar períodos faltantes anteriores a determinadas fechas establecidas por la normativa previsional. En el caso de las mujeres, el organismo admite incorporar años previos a diciembre de 2008. Los hombres podrán incluir períodos anteriores a marzo de 2012 dentro del esquema de regularización. Cada caso dependerá de la situación registrada en la historia laboral del solicitante.

La normativa también alcanza a personas cercanas a la edad jubilatoria que buscan comenzar el proceso de cancelación de deuda previsional antes de iniciar el trámite definitivo.

El sistema habilita el acceso anticipado a:

mujeres entre 50 y 59 años

hombres entre 55 y 64 años

ANSES explicó que esa modalidad busca reducir la cantidad de personas que llegan a la edad jubilatoria sin reunir los requisitos necesarios para acceder al beneficio previsional. El organismo exige además una evaluación socioeconómica obligatoria antes de aprobar el ingreso al plan. Ese análisis contempla ingresos, patrimonio y situación económica general del solicitante.

La evaluación determinará si la persona puede incorporarse al régimen y bajo qué condiciones podrá regularizar los aportes faltantes. ANSES también solicita que los períodos incluidos dentro del plan no coincidan con aportes ya registrados en el sistema formal. Cada solicitante deberá revisar previamente su historia laboral para evitar superposiciones.

jubilados anses.jpg Depositphotos

Cómo hacer el trámite, paso a paso

Las personas interesadas podrán iniciar el trámite mediante la página oficial de ANSES o a través de un turno presencial en una oficina del organismo previsional. El procedimiento requiere una revisión previa de la historia laboral. Esa instancia permite verificar qué años figuran con aportes registrados y cuáles pueden incorporarse dentro del plan de pagos.

ANSES recomienda controlar periódicamente la información previsional para detectar inconsistencias laborales antes de comenzar la gestión definitiva.

El trámite contempla los siguientes pasos:

revisar la historia laboral registrada en ANSES

identificar los años sin aportes declarados

solicitar un turno presencial o ingresar al sitio oficial

completar la evaluación socioeconómica

confirmar los períodos que se incorporarán al plan

finalizar la adhesión al sistema de regularización

La deuda previsional se cancela mediante cuotas mensuales descontadas directamente del haber jubilatorio una vez otorgada la prestación. El valor de cada cuota dependerá de la cantidad de años regularizados y de la unidad de pago vigente al momento del trámite. ANSES informó además que las cuotas se actualizan según la movilidad jubilatoria y otras variables fijadas por la legislación previsional.

El plan admite un máximo de hasta 120 cuotas. La cantidad final variará según la situación de cada solicitante y los años incorporados dentro del régimen. Las personas que completen el procedimiento y obtengan la aprobación correspondiente podrán acceder a la jubilación ordinaria aunque inicialmente no reunieran todos los años de aportes exigidos por el sistema previsional argentino.