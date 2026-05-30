Se despejan las nieblas y se alejan las lluvias en el AMBA: cómo estará el tiempo este fin de semana

El SMN anticipa un fin de semana sin lluvias en el AMBA, con máximas de 17°C. La niebla pierde protagonismo, aunque junio comenzará con más frío y nubosidad.

Archivo. Continúa la mejoría del clima de cara al fin de semana, dejando atrás lluvias y neblina.

Los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense podrán guardar los paraguas al menos por unos días. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) ingresará en una etapa de mayor estabilidad atmosférica, dejando atrás los bancos de niebla que complicaron la circulación durante las últimas jornadas.

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Para este sábado se espera una mañana fresca , con una temperatura mínima de 11°C . Aunque el cielo se mantendrá entre mayormente y parcialmente nublado, el sol tendrá mayor presencia con el correr de las horas. La máxima alcanzará los 17°C , en una jornada templada pero todavía típicamente otoñal.

El cierre de mayo y el inicio de junio mostrarán dos escenarios bien diferenciados. Mientras el domingo mantendrá condiciones agradables, el lunes llegará con más nubosidad y una sensación térmica más invernal.

Según el pronóstico oficial, el domingo continuará el tiempo estable. El cielo permanecerá parcialmente cubierto, aunque con una visibilidad mucho mejor que la registrada durante la semana. Las temperaturas oscilarán entre los 11°C de mínima y los 17°C de máxima, acompañadas por vientos suaves del sector oeste.

El lunes llegará con más nubosidad y una sensación térmica más invernal.

El lunes , en tanto, marcará un cambio de tendencia. El primer día de junio llegará con cielo completamente cubierto durante gran parte de la jornada y temperaturas más bajas.

El SMN prevé una mínima de 10°C y una máxima de apenas 15°C. Además, el viento del sudeste aportará una mayor sensación de frío y elevará la humedad. A pesar de la abundante nubosidad, la probabilidad de precipitaciones seguirá siendo baja, con apenas un 20% de chances de lluvias aisladas.

Alertas en la Patagonia y panorama nacional

Mientras el AMBA atraviesa una mejora en las condiciones meteorológicas, el escenario es diferente en parte de la Patagonia.

Santa Cruz continúa bajo alerta amarilla por nevadas intensas y acumulación de hielo, fenómenos que podrían generar complicaciones en rutas y actividades logísticas, especialmente en zonas cordilleranas.

En paralelo, algunas provincias del centro y norte del país mantienen avisos por tormentas aisladas, aunque la tendencia general apunta a una progresiva estabilización.

En Córdoba y Santa Fe, por ejemplo, se esperan condiciones similares a las del AMBA: cielos parcialmente nublados, presencia de neblinas durante las primeras horas del día y temperaturas máximas que rondarán los 16°C.