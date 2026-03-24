La casona centenaria de Recoleta que sorprende con gastronomía de autor y un oasis escondido + Seguir en









En una casona centenaria, Muyè combina historia, sabores cotidianos con impronta gourmet y un jardín interno que funciona como un verdadero oasis urbano.

En una de las zonas más elegantes de Buenos Aires, donde la historia se mezcla con la vida cotidiana, se encuentra Muyè, una parada recomendada en Recoleta. Prensa

En una de las zonas más elegantes de Buenos Aires, donde la historia se mezcla con la vida cotidiana, se encuentra Muyè, un proyecto que se ha convertido en una parada recomendada en Recoleta. Instalado en una casona de más de cien años que perteneció a la familia del expresidente Carlos Pellegrini, el espacio creado por Marcelo Böer y Fernando Bertuol invita a vivir una experiencia que combina cocina de autor, ambientación cálida y un jardín interno que sorprende a quienes cruzan la puerta. La restauración del lugar respetó aberturas antiguas, detalles originales y hasta un aljibe conservado, logrando un equilibrio entre lo patrimonial y lo contemporáneo que envuelve al visitante desde el primer momento.

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La carta combina sabores cotidianos con una mirada fresca y accesible, pensada para que más personas puedan disfrutar de una cocina cuidada sin resignar calidad. Desde la mañana hasta la noche, los platos acompañan cada momento del día, como los huevos revueltos con pan casero de masa madre y la tradicional tapioca, una tortillita de harina de yuca de Brasil que sale rellena con queso, tomate y albahaca (también se puede pedir su versión dulce). Otros platos que destacan en el menú es la moqueca de camarones y pesca blanca -plato típico del nordeste brasilero-, ñoquis trufados de sémola con stracciatella y suprema de ave marinada en salsa de ostras, naranja, arroz salvaje y criolla de mango. Los postres mantienen el nivel: flan de dulce de leche con toffee salado, torta vasca con higos o arándanos y crema inglesa.

MUYE 10 La carta combina sabores cotidianos con una mirada fresca y accesible, pensada para que más personas puedan disfrutar de una cocina cuidada sin resignar calidad. Prensa Durante los mediodías, Muyè suma un atractivo adicional que ya empieza a conquistar a quienes trabajan o viven en la zona: un menú especial con platos fuera de carta que cambia cada semana y permite descubrir nuevas preparaciones a un precio accesible. Disponible de lunes a viernes, de 12 a 15 h, esta propuesta invita a hacer una pausa distinta con opciones que van desde un aromático tikka masala de pollo hasta una milanesa de berenjena con puré de boniato, entre otras combinaciones que se renuevan según la inspiración de la cocina. Cada plato incluye agua o gaseosa y un café o infusión a elección.

La coctelería también tiene un rol protagónico, con tragos de autor que sorprenden por su creatividad y equilibrio, como el Sour de Lemuria —con vodka de apio, lemongrass, manzana y jengibre— o el Acto de Otoño, que combina bourbon de caqui y zanahorias asadas con almíbar de nuez. A esto se suman jugos prensados en frío, limonadas naturales, licuados y cafetería con variedad de opciones clásicas y originales para disfrutar.

MUYE MESA Durante los mediodías, Muyè suma un menú especial con platos fuera de carta que cambia cada semana y permite descubrir nuevas preparaciones a un precio accesible. Prensa Como novedad, ahora los miércoles, Muyè suma un motivo más para visitarlo: su after office, que ya empieza a convertirse en un ritual semanal en Recoleta. De 18.30 a 00 h, el jardín se transforma en un punto de encuentro relajado y vibrante, con música, cócteles y platitos, todo pensado para picar entre amigos o colegas. Mini cheeseburgers en pan brioche, croquetas de champiñones con parmesano y miel de especias, empanaditas de carne braseada con baharat, gnudis de ricotta y parmesano, chips de papa con dip ranch, tataki frío de bife de chorizo y acarajé brasileño relleno de camarones y maní componen una propuesta que invita a quedarse mientras la tarde se convierte en noche.

Dirección: Ayacucho 1563, Recoleta.