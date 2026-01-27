La ciencia revela cuántos años se necesitan para superar a un ex + Seguir en









Un estudio científico analizó el tiempo en que puede durar un duelo por separación a una persona tan querida.

El tiempo que se demora en superar a una ex pareja, según la ciencia.

Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Illinois, Estados Unidos, analizó el tiempo necesario para superar una ruptura amorosa. Los resultados revelan que, en promedio, se requieren años para que una expareja se convierta en un simple conocido del pasado.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El equipo, liderado por Jia Y. Chong y R. Chris Fraley, evaluó a 320 adultos que habían tenido relaciones románticas de más de dos años y cuya expareja seguía viva. Los participantes respondieron cuestionarios sobre apego, vínculo emocional y detalles de la ruptura, como quién tomó la decisión o si hubo nuevas relaciones posteriores.

parejas peleando.webp Las razones por las que perdura un vínculo y cómo "resetearlo" El cerebro almacena los recuerdos de una expareja como un "mapa predictivo", asociado a la regulación del estrés, el deseo y la identidad personal. Alejandro Andersson, neurólogo del Instituto de Neurología de Buenos Aires, explica que estas memorias se distribuyen en redes cerebrales como el hipocampo, la amígdala y la corteza prefrontal, lo que dificulta su eliminación.

"El cerebro aprendió que esa persona reducía las amenazas o aumentaba la sensación de recompensa", señala Andersson. Incluso sin contacto, señales externas o internas pueden reactivar esos circuitos, prolongando el duelo. "Superar una ruptura implica reescribir la identidad sin esa persona", un proceso que requiere la activación de la red neuronal por defecto y la corteza prefrontal.

Micaela Zappino, psicóloga especialista en salud mental, destaca que el tiempo de superación varía según factores como el estilo de apego, la dependencia emocional, el tipo de ruptura o la idealización del vínculo. "El contacto en redes sociales confunde y alarga el proceso", advierte, recomendando el "contacto cero" en casos de sufrimiento persistente.

La teoría que podría marcar el tiempo en que se tarda superar a un ex Un estudio de 2005, publicado en la revista "Cell", sugirió que las células del cuerpo humano se renuevan cada 7 a 10 años. Sin embargo, Andersson aclara que las neuronas cerebrales son longevas y no se renuevan, por lo que los recuerdos y emociones pueden perdurar toda la vida. Esto coincide con la cantidad de años mencionada por la investigación de la Universidad de Illinois lo que podría sugerir que ese “olvido” del ex está vinculado a la renovación total de las células del cuerpo. Zappino recomienda buscar ayuda profesional si el duelo se vuelve crónico, interfiere en la vida cotidiana o genera síntomas depresivos. Terapias como la ACT (de aceptación y compromiso), la EMDR (de desensibilización por movimientos oculares) o la cognitivo-conductual son útiles para procesar rupturas prolongadas. El duelo por separación difiere del duelo por muerte: en el primer caso, la incertidumbre mantiene activo el sistema dopaminérgico de búsqueda, mientras que en el segundo la ausencia es irreversible. "El cerebro piensa que el ex podría volver", explica Andersson, lo que prolonga el proceso de superación.

Temas Ciencia

amor