Este cambio en la rutina te toma sólo 5 minutos y puede hacer que vivas más, según la ciencia

Un ajuste en el día a día suma bienestar a tu vida, reduce riesgos y está respaldado por estudios recientes.

Por mucho tiempo se creyó que una vida más larga estaba si o si vinculada a entrenamientos exigentes o dietas difíciles de sostener. De todas formas, distintas investigaciones científicas empezaron a mostrar un escenario distinto , mucho más cercano y posible para la mayoría de las personas.

La evidencia científica indica que no hace falta transformar toda tu agenda diaria para vivir en el gimnasio o con una dieta super estricta. Hay un hábito muy básico que, si se repite todos los días, puede mejorar tu salud general y las probabilidades de que vivas más tiempo .

Un estudio de gran alcance publicado en una revista médica analizó información de más de 135 mil adultos . A partir del seguimiento con dispositivos de movimiento, los investigadores observaron un dato fundamental: agregar apenas cinco minutos diarios de caminata a paso rápido reduce el riesgo de muerte en un 10% a nivel poblacional.

El efecto es todavía más relevante en personas con bajo nivel de actividad física. En ese grupo, pequeños aumentos de movimiento logran un impacto mayor que los cambios bruscos difíciles de sostener. Los especialistas coinciden en que la regularidad pesa más que la intensidad.

Además de sumar movimiento, reducir el tiempo en reposo también aporta beneficios. Al recortar media hora diaria de estar sentado, el riesgo general baja cerca de un 7% . Pararse, moverse por la casa o dar paseos muy cortos durante el día ayuda a cortar el sedentarismo, uno de los factores más asociados a problemas de salud a largo plazo.

Así podes ganar 10 años de vida, según la ciencia

Otra investigación basada en datos de más de 60 mil adultos del Biobanco del Reino Unido, se basó en la combinación de hábitos. El trabajo comparó a personas con rutinas poco saludables frente a quienes mantenían patrones básicos pero sostenidos.

Los resultados mostraron una diferencia notable en la expectativa de vida. Dormir entre siete y ocho horas por noche, realizar al menos 40 minutos de actividad física moderada y mantener una alimentación equilibrada se asoció con hasta diez años extra de vida en comparación con quienes no cumplían esos criterios.

El dato más llamativo es que ninguno de esos hábitos requiere de cambios extremos. Caminar más, descansar mejor y ordenar las comidas son hábitos fáciles para la mayoría. Los expertos remarcan que el cuerpo responde mejor a ajustes progresivos que a esfuerzos aislados y esporádicos.