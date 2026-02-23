La feria de vinos que reúne a las mejores bodegas de Argentina

Será el próximo 6 de marzo en Casino Trilenium de Tigre. De qué se trata.

Después de una exitosa primera edición, vuelve el 6 de marzo de 20:00 a 00:00 hs, la Feria de Vinos de Argentina en Casino Trilenium de Tigre . Nuevamente de la mano del equipo Entre Brindis, este evento reúne más de 30 bodegas de todo el país.

Los participantes se podrán encontrar además con destilerías de gin, chocolates Premium y alfajores gourmet entre otra exquisiteces y la gastronomía , como en la edición anterior a cargo del chef de Trilenium Casino , que sorprenderá con empanadas de carne, pernil de cerdo con salsas varias y canastitas de chocolate con mousse de frutos rojos y pistachos. Así, el público no solo tendrá acceso a más de 100 etiquetas de vino diferentes , sino que podrá maridar con platos pensados para la ocasión .

Para crear una atmósfera de plena celebración, la cantante Sofi Stringa y un gran pianista se unen en un concierto exclusivo que promete recorrer los matices más profundos de la música Además, no faltarán los clásicos sorteos.

Las bodegas que participarán en esta nueva edición de la Feria del Vino en Argentina serán:

También estarán acompañando el evento Bertelli vermut, licor Malevo, licores Docello, licores Herz y entre otros.

Gastronomía

Entre la gastronomía, se podrá disfrutar de CocoaBit Chocolates, alfajores Koa, delicatessen al alcance, aceites de oliva Olibó, Seis Marías, quesos de cabaña Piedras Blancas de Suipacha y Stand de puros Don Mariano.

La fusión entre el casino y los vinos le da un glamour especial porque la gente puede ir no solo a degustar, sino a divertirse tal como ocurrió en la anterior edición los asistentes podrán comprar los vinos y productos en la feria.

Es importante aclarar que, el vento exclusivo para mayores de 18 años. Prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años - Ley Nacional de Lucha contra el alcoholismo Nº 24.788.