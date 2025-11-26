La Noche de los Templos: iglesias, sinagogas, centros culturales y más + Seguir en









Con propuestas artísticas, recorridos guiados y degustaciones, la jornada busca promover el diálogo interreligioso.

El evento es gratuito y no requiere inscripción previa. Buenos Aires Ciudad

Este jueves llega una nueva edición de "La Noche de los Templos". Cada año, este evento abre las puertas de iglesias, sinagogas, mezquitas y centros culturales con el fin de darle visibilidad a la gran diversidad arquitectónica de la ciudad. Abarcará propuestas artísticas, recorridos guiados y degustaciones con el objetivo de acercar a vecinos y turistas a estos espacios históricos.

Es organizada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La iniciativa reúne a comunidades católicas, judías, musulmanas, ortodoxas, anglicanas, luteranas y budistas, entre otras. Cada templo prepara actividades especiales que permiten conocer sus tradiciones, rituales, música, arte litúrgico y costumbres gastronómicas.

El evento es gratuito y no requiere inscripción previa. Se desarrolla en horario extendido para facilitar la participación. Además, desde el área de Patrimonio BA se recomienda comenzar por un templo cercano al domicilio para evitar traslados largos y aprovechar la experiencia completa. Según datos oficiales, en 2024 participaron 60 templos y más 70.000 personas recorrieron los diferentes circuitos.

Noche de los Templos.jpeg Noche de los Templos edición 2025. Buenos Aires Ciudad Qué se puede ver en la Noche de los Templos 2025 Entre las propuestas más destacadas de la Noche de los Templos edición 2025 son:

Conciertos corales y de música sacra en iglesias históricas de Monserrat y San Telmo.

Muestras de arte religioso y visitas guiadas nocturnas en la Catedral Metropolitana y la Basílica del Santo Rosario.

Ceremonias de bienvenida y explicaciones sobre el culto judío en las sinagogas de Once y Belgrano.

Charlas sobre cultura islámica y demostraciones de caligrafía árabe en la Mezquita Al Ahmad.

Meditaciones guiadas y exhibiciones de mandalas en centros budistas de Palermo.

Talleres sobre iconografía y tradiciones bizantinas en templos ortodoxos rusos y griegos. Los templos que estarán disponibles Catedral Nuestra Señora de la Asunción (Independencia 80)

Iglesia Anglicana San Pablo (Cnel Juan P Pringles 335)

Iglesia Apostólica Armenia San Jorge (Armenia 2050)

Iglesia Sagrado Corazón de Jesús (Buenos Aires 693)

Iglesia Nuestra Señora del Carmen (Av Figueroa Alcorta 60)

Iglesia de las Hermanas Carmelitas de Santa Teresa (Caseros 110)

Seminario Mayor de Córdoba (Av Hipólito Yrigoyen 64)

Iglesia Nuestra Señora del Pilar (Av Maipú 199)

Basílica Santo Domingo (Vélez Sarsfield 30)

Iglesia Evangélica Missio (Belgrano 30)

Iglesia Evangélica Cita con la Vida (Salta 257)

Iglesia Santa Margarita de Cortona (Estados Unidos 2929)

Iglesia San Francisco de Asís (Buenos Aires 221).

Sociedad Árabe Musulmana- Mezquita (Obispo salguero 265)

Mezquita islámica de Cofico (Campillo 435)

Iglesia Compañía de Jesús (Caseros 52)

Sinagoga Beit Israel (Alvear 257)

Sinagoga Beit Jabad Córdoba (Sucre 1368)

Iglesia Evangélica Luterana Argentina Cristo Redentor (Sol de Mayo 837)

Catedral Greco Melkita (Corrientes 278)

Iglesia Evangélica Metodista (Lima 266)

Iglesia Siriana Ortodoxa (Tránsito Cáceres de Allende 427)

Parroquia Ortodoxa San Jorge (Maipú 66)

Parroquia Ortodoxa San Juan el Precursor (Santa Rosa 1135)

Templo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (Av Pedro Simon Laplace 5637)

