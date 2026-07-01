La nueva favorita para departamentos chicos: la planta que reemplaza a la lengua de suegra tradicional

Compacta, resistente y fácil de cuidar, esta variedad de sansevieria se convirtió en una de las opciones más buscadas para decorar espacios reducidos.

Una versión compacta de una de las plantas de interior más populares gana terreno en la decoración por su tamaño y facilidad de mantenimiento.

Durante años, la lengua de suegra fue una de las plantas de interior más elegidas por quienes buscaban sumar verde al hogar sin dedicar demasiado tiempo a los cuidados. Su resistencia, su capacidad para adaptarse a distintos ambientes y su bajo mantenimiento la convirtieron en un clásico de casas y departamentos. Hoy, una nueva variante empezó a ganar protagonismo.

Se trata de la lengua de suegra enana , una versión compacta de la sansevieria tradicional que conserva prácticamente todas sus ventajas, pero ocupa mucho menos espacio. Gracias a su tamaño reducido, puede ubicarse en escritorios, mesas auxiliares, bibliotecas, estantes o incluso baños pequeños sin sobrecargar el ambiente.

Su crecimiento acompaña además una tendencia cada vez más marcada en la decoración de interiores: aprovechar cada metro cuadrado con objetos funcionales que también aporten valor estético. En departamentos chicos, donde el espacio es limitado, esta variedad encontró el escenario ideal para convertirse en protagonista.

La Sansevieria hahnii , conocida popularmente como lengua de suegra enana o mini , pertenece al mismo grupo que la clásica lengua de suegra (Sansevieria trifasciata), pero con una estructura completamente diferente.

Mientras la variedad tradicional produce hojas largas y verticales que pueden superar ampliamente el metro de altura, la versión enana forma una roseta compacta que rara vez supera los 30 centímetros. Esa diferencia modifica por completo su uso decorativo.

Uno de los mayores atractivos de esta especie sigue siendo su facilidad de mantenimiento. Al igual que la lengua de suegra tradicional, la variedad enana es una planta muy resistente y tolera algunos de los errores más frecuentes entre quienes recién empiezan con la jardinería.

Puede permanecer varios días sin recibir agua y soporta ambientes con luz indirecta o incluso con iluminación moderada. No requiere fertilizaciones frecuentes ni trasplantes constantes.

Cómo cuidarla correctamente

Aunque es una planta muy resistente, algunos cuidados básicos ayudan a mantenerla en buen estado durante muchos años. El riego debe ser moderado. Durante los meses cálidos alcanza con hacerlo aproximadamente cada 10 a 15 días, mientras que en invierno puede espaciarse hasta 20 o 30 días, dependiendo de la temperatura y la humedad del ambiente. Lo importante es esperar a que el sustrato se seque antes de volver a incorporar agua.

También se recomienda elegir una maceta con buen drenaje, preferentemente de barro o cerámica, ya que favorece la ventilación del sustrato y evita que el agua permanezca acumulada alrededor de las raíces. El sustrato ideal es similar al utilizado para cactus y suculentas: liviano, aireado y con excelente capacidad de drenaje.

En cuanto a la temperatura, la lengua de suegra enana se adapta sin inconvenientes a los ambientes interiores habituales, aunque conviene evitar las heladas y las corrientes de aire muy frío.

Otras variedades que también marcan tendencia

La lengua de suegra enana no es la única variante que gana protagonismo en 2026. Dentro del mismo grupo aparecen otras especies que comenzaron a verse cada vez más en decoración. Una de ellas es la Sansevieria Moonshine, reconocible por sus hojas de color verde plateado. También se destaca la Sansevieria Whale Fin, conocida como "aleta de ballena", que desarrolla una o pocas hojas de gran tamaño.

Otra opción muy buscada es la Sansevieria Cylindrica, cuyas hojas cilíndricas pueden crecer rectas o incluso presentarse trenzadas. Esta variedad había comenzado a posicionarse como tendencia meses atrás gracias a su excelente adaptación a espacios reducidos.

Más allá de las nuevas variantes, todas las sansevierias conservan varias características que explican su éxito. Son plantas de crecimiento lento, requieren poco mantenimiento y presentan una gran resistencia frente a condiciones que afectarían a otras especies.